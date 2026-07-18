Suspenden las ferias en El Carmen tras ataque que dejó un patrullero muerto

La Alcaldía de El Carmen, Norte de Santander, anunció la suspensión de las actividades programadas en el marco de las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen, luego de los hechos de violencia registrados en la madrugada de este 17 de julio que dejaron un patrullero de la Policía Nacional muerto y un civil gravemente herido.

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La decisión fue adoptada tras la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad y, según informó la administración municipal a través de un comunicado oficial, busca rendir homenaje a las víctimas y expresar solidaridad con sus familias.

"Como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares, la Administración Municipal ha decidido suspender las actividades en el marco de las ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen", señaló la Alcaldía.

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El ataque dejó como víctima mortal al patrullero Andrés Camilo Gómez Viloria, mientras que el joven Jorge Andrés Sánchez Vega resultó gravemente herido.

En el comunicado, el alcalde José Reinel Contreras Yaruro expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del uniformado fallecido, además de manifestar su apoyo a la familia del civil lesionado, por cuya recuperación pidió elevar una oración.

La administración municipal también reiteró su disposición para acompañar a las autoridades en las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y llamó a la comunidad a mantener la calma, actuar con prudencia y solidarizarse con las familias afectadas.

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