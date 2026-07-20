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Máxima alerta por arremetida de los violentos en la zona del Catatumbo
En Ocaña se refuerzan los esquemas de seguridad con miras a la posesión presidencial de este 7 de agosto.
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jsarabia
Extreman medidas de seguridad previo a la transmisión de mando presidencial.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Lunes, 20 de Julio de 2026

La proximidad en la posesión del nuevo presidente de la república, Abelardo de la Espriella, enciende las alarmas en los municipios de la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo azotada por la violencia en las últimas décadas.

Recientes actos terroristas ponen en máxima alerta a las autoridades quienes extreman las medidas de seguridad sobre los ejes viales e instituciones existentes en esta zona del territorio nacional.

El pie de fuerza tanto de la Policía nacional y el Ejército colombiano se ha aumentado, los esquemas de seguridad se han reforzado en las guarniciones militares, y en las estaciones y distritos se imparten órdenes a los uniformados para sofocar cualquier brote de violencia.

Igualmente, se ha prohibido el estacionamiento de vehículos en los alrededores de las alcaldías e instituciones estatales para evitar contratiempos.
 
“El despliegue de las tropas y patrulleros comienza a regir desde este puente festivo durante la celebración del Día de la Independencia donde se hará un desfile cívico militar para fortalecer el sentido patriótico”, indicó el secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero Bayona.

Por su parte, el comandante del Segundo Distrito de la Policía de Ocaña, coronel Fabio Espinel aseguró que debido a las diferentes afectaciones a la Fuerza Pública se toman todas las precauciones en esta región del país.

Lea además: Personeros analizan respuestas a las alertas tempranas para el Catatumbo

Asimismo, se integran en los planes de seguridad las distintas entidades como secretarías de Gobierno, Movilidad y Tránsito para regular la entrada y salida de automotores a los cascos urbanos. 
 

Extreman medidas de seguridad previo a la transmisión de mando presidencial.

En todos los frentes

Los uniformados están focalizados en puntos críticos para consolidar los controles y así brindar protección a la ciudadanía en general.
 
“Las alertas son constantes no solo en el distrito 2 sino en todo el departamento Norte de Santander, hay una situación bastante compleja y en el cambio de gobierno, estamos pendientes para conjurar posibles alteraciones y ataques de esas estructuras criminales”, puntualizó el comandante de la policía.

Entretanto, Hugo Guerrero secretario de Gobierno advirtió sobre las diversas situaciones registradas en esta zona del país.

Lea además: Alcaldes del Catatumbo encienden las alarmas por aumento de hostilidades

“Hay que estar preparados. La fuerza pública está en total alerta debido a que el próximo 7 de agosto es el cambio de mando en la presidencia y puede generar alteración del orden público. Invitamos a poner en conocimiento de las autoridades cualquier movimiento sospechoso para prevenir actos terroristas”, puntualizó el funcionario.

Extreman medidas de seguridad previo a la transmisión de mando presidencial.

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