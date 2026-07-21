Nuevo presidente del Senado anuncia garantías totales a todos los sectores

Tras su triunfo, el senador Honorio Henríquez, le envió un mensaje al nuevo gobierno y a la oposición, garantías totales, a la vez que le dijo al gobierno de Abelardo De La Espriella, que habrá debates de control político.



“Yo lo que quiero en este momento es darles las garantías a los senadores, cuenten con plenas garantías desde esta mesa directiva y en lo personal como presidente del Senado de la República. Tanto la oposición como los partidos declarados de gobierno como los independientes recibirán el mismo trato de acuerdo a la Constitución Política y las leyes colombianas”, señaló en un corto primer discurso ante la plenaria del Senado.



Declaró además que “quiero decirles que en la independencia de poderes, resalto lo que hoy ha acontecido en esta noche en la nación colombiana. El Senado de la República en un acto de total independencia ha tomado una decisión. Esta mesa directiva no se opondrá a las instituciones de un gobierno que busque favorecer al pueblo colombiano. Ejercer el mismo también el control político, lo haremos con firme determinación, pero pensando siempre en el bienestar de la nación. Quiero decirles a todos, al gobierno, a los colombianos, que pueden estar tranquilos”.

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Planteó también que “gozarán de las garantías para trabajar todos unidos. Quiero decirles algo. En la legislatura pasada aprobamos una reducción de la jornada laboral, presentada por Álvaro Uribe Vélez. En la Comisión Séptima se aprobó de manera unánime y por todas las bancadas. En la plenaria se aprobó de manera unánime por todas las bancadas y lo pongo de ejemplo. Cuando nos unimos y construimos colectivamente se producen resultados que se traducen en bienestar para la sociedad colombiana. Esa sociedad colombiana que espera de nosotros que respondamos ante los inmensos desafíos que son las necesidades que tienen en los rincones de la nación”.



Al cierre de esta información se conoció la reacción del expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien manifestó que “el Senado eligió presidente a Honorio Henríquez, ciudadano mesurado, transparente, garantía para el correcto discurrir democrático. Muchas gracias a todos quienes confiaron en él, y le hará bien a Colombia”.

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