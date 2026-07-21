Primera derrota para De La Espriella, Honorio Henríquez fue elegido como presidente del Senado

Sin que se haya posesionado aún el presidente electo Abelardo De La Espriella, sufrió esta noche su primer gran derrota en el Congreso de la República, al no lograr que su candidato a la presidencia del Senado, el guajiro del Partido de La U no ganara la presidencia de la corporación y fue derrotado por el uribista Honorio Henríquez.



Henríquez, un veterano senador del Centro Democrático, ganó gracias a que tuvo el apoyo fundamental de la bancada de oposición, en cabeza del Pacto Histórico, que había recibido la orden del presidente Gustavo Petro de votar por él, pese a las fuertes discrepancias y diferencias que tienen con el uribismo.



En total hubo 102 votos, de ellos Henríquez tuvo 56 votos, mientras que Deluque sólo llegó a 45 votos y un voto en blanco. Es decir que Deluque perdió a lo largo del día apoyos de sectores de su propio partido como La U, en cabeza del senador Antonio José Correa, como también de algunos liberales que se fueron con el senador uribista. De la misma manera los dos senadores indígenas acompañaron al nuevo presidente del Senado.

Igualmente fueron claves para Henríquez los votos de la bancada verde que en su mayoría fueron para él.



Esta, además de ser una derrota para el presidente De La Espriella, lo es también para su ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, quien durante la semana que pasó en el marco de las reuniones de los compromisarios cuestionó la aspiración del uribismo de querer el cargo, como también que el petrismo fuera el que iba a dar el apoyo fundamental para ser elegido.

Lea aquí: La nueva bancada de Norte de Santander comenzó funciones en el Congreso

De la misma forma el triunfo de Henríquez es un duro golpe a la salud de la coalición de gobierno, la cual apenas se está concretando y que será fundamental desde el 7 de agosto cuando se posesione el nuevo presidente de la República. De por medio está además la fuerte puja que hay entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente De La Espriella.



En el proceso de postulación incluso el petrismo tuvo una controversia porque el saliente presidente del Senado, Lidio García, recordó que los senadores del Pacto Histórico no podrán anunciar su voto, esto porque el mismo es secreto. Los senadores Iván Cepeda y Kevin Gómez, del Pacto Histórico, cuestionaron que se quisiera prohibirles anunciar sus votos, como también rechazaron la designación de una comisión especial que designó el procurador Gregorio Eljach a dicha votación. Por su parte el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional (partido del presidente ADLE), insistió en que los congresistas del Pacto no podían anunciar su voto.



El uribismo por su parte votó por el entrante senador Alejandro Ocampo como el segundo vicepresidente, que le correspondió a la bancada de oposición del Pacto Histórico.



A Henríquez lo acompañará en la primera vicepresidencia el senador de Mira, Manuel Virguez, en la segunda el senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo. En la secretaría general y la subsecrataría fueron reelegidos Diego González y Saúl Cruz.



Entre tanto en la Cámara no hubo sorpresas y el presidente es el conservador de Córdoba, Nicolás Barguil, quien tuvo 180 y uno en blanco. El primer vicepresidente es Simón Molina, del Partido Creemos (el partido del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez). El segundo vicepresidente es Erik Adrian Velasco Burbano (Pacto Histórico) con 179, el nuevo secretario general es Miguel Ángel Sánchez y el subsecretario James Cañizales. Para director administrativo de la Cámara se ratificó a Jhon Abiud Ramírez.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion