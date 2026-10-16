La lluvia habría influido en accidente en el que murió una mujer arrollada por una moto policial en Los Patios

La fuerte lluvia que caía sobre el área metropolitana, la velocidad de la motocicleta y un posible punto ciego habrían sido factores determinantes en un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de una mujer en la avenida principal de Los Patios.

El hecho ocurrió la noche del pasado miércoles, 14 de octubre, cerca de la entrada al barrio Montebello I, cuando una motocicleta de la Policía arrolló a la peatona y la hizo caer violentamente contra el asfalto.

Según se ha podido conocer, la mujer llevaba una sombrilla para protegerse de la lluvia. Por ello, se presume que este objeto pudo haberle dificultado la visibilidad e impedido que calculara el momento adecuado para cruzar la vía corriendo. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente son materia de investigación.

Lo cierto es que la motocicleta, en la que se movilizaban las patrulleras Cindy Muriel y Amanda Rodríguez, aparentemente con destino a una instalación policial ubicada a menos de un kilómetro del lugar, no logró evitar el impacto.

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El choque fue fuerte y le ocasionó graves lesiones en la cabeza a la mujer. La colisión también provocó la caída de las uniformadas, quienes, según la información conocida, no sufrieron heridas de consideración.

De acuerdo con versiones conocidas, la mujer permaneció tendida sobre el asfalto durante unos 30 minutos, bajo la lluvia, mientras comenzaba a salirle sangre por la boca y los oídos, hasta que finalmente llegó una ambulancia. El personal paramédico constató que aún tenía signos vitales, aunque eran muy débiles.

Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, minutos después se confirmó su muerte debido a la gravedad de las lesiones. Las dos patrulleras también recibieron valoración médica.

Las autoridades de Tránsito y Transporte inspeccionaron la escena para recopilar pruebas y establecer cómo ocurrió el siniestro vial. Hasta el momento, la identidad de la víctima sigue siendo desconocida, pues no portaba documentos al momento del accidente.

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