Violencia en Tibú: hallan tres cuerpos en distintos puntos del municipio

Tres homicidios, aparentemente selectivos, en apenas dos días han marcado un complicado inicio de semana para los habitantes de Tibú. El desconcierto aumenta con los hallazgos de cadáveres en diferentes puntos del municipio, varios de ellos encontrados durante las primeras horas de la mañana y con múltiples impactos de bala.

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Los cuerpos han aparecido en distintos sectores, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias exactas de los crímenes ni se haya establecido la identidad de todas las víctimas.

El caso más reciente se conoció ayer, 14 de octubre, en la mañana, en la vía que conduce a La Gabarra, donde encontraron a un hombre tendido en el sector conocido como P30. Vestía un jean gris oscuro, un suéter de dos colores y botas marrones. Tenía un saco rojo sobre el rostro y una gorra del mismo color. Al parecer, estas prendas le cubrían la visión antes de ser asesinado a disparos.

El hallazgo fue reportado a las autoridades y, horas después, una funeraria llegó al lugar para recoger el cuerpo. Mientras tanto, la imagen de la víctima comenzó a circular por las redes sociales, donde algunas personas intentaron identificarla.

Poco después se estableció que se trataba de Enyer Jaimes, de 22 años, oriundo de Casigua el Cubo, estado Zulia (Venezuela). El joven se había convertido en un ciudadano de frontera y se dedicaba al comercio de productos de origen animal entre esa localidad y Tibú, dos poblaciones cercanas conectadas por numerosas trochas.

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Versiones extraoficiales señalan que habría permanecido desaparecido durante varios días, junto con otras dos personas. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

En redes sociales, una de sus últimas apariciones se registró hace tres días en TikTok. En videos y fotografías que ahora generan nostalgia entre sus allegados, aparece junto a su pareja sentimental, quien le había regalado un ramo de flores de tela azul, acompañado de fotografías de ambos y un mensaje: “Para mi negro, te amo”.

Tras conocer lo sucedido, la mujer publicó un par de videos en la misma plataforma. En ellos se observa el momento en que le entrega el ramo y otro regalo: unas chanclas. La escena termina con un beso y un abrazo que, sin saberlo, se convertirían en uno de sus últimos momentos juntos.

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En la capilla

Este homicidio ocurrió pocas horas después de otro hallazgo, esta vez entre las veredas La Valera y San Miguel, cerca de un sector conocido como La Capilla de la Niña.

Allí encontraron otro cuerpo con varias heridas de bala. La víctima estaba tendida boca arriba, sobre un charco de sangre, y vestía una camiseta gris oscurecida, un bluyín y tenis negros.

Según versiones extraoficiales, durante la noche anterior se habrían escuchado disparos en la zona. Sin embargo, los residentes optaron por permanecer dentro de sus viviendas y esperar hasta la mañana para salir.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad de esta víctima.

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En Matecoco

Un día antes, también en la vía a La Gabarra, fue encontrado otro cadáver. El hallazgo ocurrió el martes en la mañana, en el sector conocido como Matecoco, donde encontraron a un hombre tendido en el suelo y con varias heridas de bala.

La víctima tendría aproximadamente 50 años. Vestía una camiseta azul, una franela del mismo color y botas de caucho. Presentaba varios impactos de bala en el pecho que le habrían causado la muerte.

Al igual que en el caso anterior, su identidad continúa siendo un misterio.

Seis homicidios en octubre

En las dos primeras semanas de octubre, Tibú ya contabiliza seis homicidios, incluidos estos tres casos. Los otros tres ocurrieron entre el 3 y el 6 de octubre en La Gabarra, en medio de una oleada de violencia que también dejó varias personas capturadas.

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