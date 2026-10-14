Las hipótesis del crimen de Breyner en el barrio Galán, en Cúcuta

En una oscura callejuela cerca del sector La Virgen, en la parte alta del barrio Galán, de Cúcuta, terminó la joven vida de Breyner Santiago Contreras. Su asesinato ha dejado múltiples hipótesis en manos de las autoridades y a un grupo de amigos devastados por su trágico final.

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Una deuda de dinero, asuntos pasionales o posibles vínculos con el microtráfico son algunas de las hipótesis que manejan los investigadores. Ninguna ha sido descartada en una investigación que apenas comienza, pues el crimen ocurrió en un lugar donde parece reinar la ‘ley del silencio’.

Nadie habría visto lo que ocurrió pasadas las 9:30 de la noche del pasado domingo, 11 de octubre. El caso solo salió a la luz cuando Breyner llegó agonizante a la Unidad Básica de Puente Barco, gravemente herido por varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

Mientras era entrevistado por la Policía, el joven alcanzó a indicar dónde había ocurrido el ataque. Posteriormente, fue atendido de urgencia por el personal médico; sin embargo, su estado de salud empeoró rápidamente y, hacia las 10:32 de la noche, fue declarado muerto.

Desde ese momento, las autoridades asumieron la investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer quiénes estarían detrás del homicidio. Breyner era un joven que había desarrollado una marcada afición por los tatuajes y por su motocicleta, una Boxer negra, que formaba parte de su vida cotidiana.

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