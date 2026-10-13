Jóvenes nortesantanderanos brillaron en el Congreso de la República

Tres jóvenes nortesantandereanos quedaron entre los 10 mejores participantes en un ejercicio de debate desarrollado en el Congreso de la República. El evento, que se llevó a cabo el 2 de octubre, reunió a 110 estudiantes universitarios de todo el país para debatir acerca de proyectos de ley y otros temas que marcan la agenda política y social de Colombia.

Los jóvenes que se destacaron en Bogotá son Jorge Manrique Gonzáles, Eimi Salomé Sabbagh Guzmán y María Valentina Vargas, quienes fueron seleccionados para participar en este espacio luego de postularse a una convocatoria.

Eimi Sabbagh explicó que este evento, fomentado por la Fundación Domopaz, comenzó con una inducción virtual el pasado 29 de septiembre, en la que tuvieron la oportunidad de conversar con varios senadores y representantes a la Cámara.

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El ejercicio de debate, según explicó, se desarrolló el viernes 2 de octubre. Ese día, en la mañana, los jóvenes se dividieron en grupos para participar en tres comisiones y, en horas de la tarde, todos se reunieron para llevar a cabo la plenaria.

Entre los temas que abordaron en esos espacios se encontraban la regulación del cannabis, la Ley Anticapuchos y el porte responsable de armas.

“Dos días antes nos informaron sobre los temas, por lo tanto, tuvimos que leer e investigar sobre ellos, analizarlos y elegir una postura para el momento del debate”, explicó María Valentina Vargas.