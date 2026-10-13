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Jóvenes nortesantanderanos brillaron en el Congreso de la República
Entre los temas que debatieron se encontraban la regulación del cannabis, la Ley Anticapuchos y el porte responsable de armas.
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De la UFPS y la Universidad Simón Bolívar son los jóvenes.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Martes, 13 de Octubre de 2026

Tres jóvenes nortesantandereanos quedaron entre los 10 mejores participantes en un ejercicio de debate desarrollado en el Congreso de la República. El evento, que se llevó a cabo el 2 de octubre, reunió a 110 estudiantes universitarios de todo el país para debatir acerca de proyectos de ley y otros temas que marcan la agenda política y social de Colombia.

Los jóvenes que se destacaron en Bogotá son Jorge Manrique Gonzáles, Eimi Salomé Sabbagh Guzmán y María Valentina Vargas, quienes fueron seleccionados para participar en este espacio luego de postularse a una convocatoria.

Eimi Sabbagh explicó que este evento, fomentado por la Fundación Domopaz, comenzó con una inducción virtual el pasado 29 de septiembre, en la que tuvieron la oportunidad de conversar con varios senadores y representantes a la Cámara.

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El ejercicio de debate, según explicó, se desarrolló el viernes 2 de octubre. Ese día, en la mañana, los jóvenes se dividieron en grupos para participar en tres comisiones y, en horas de la tarde, todos se reunieron para llevar a cabo la plenaria.

Entre los temas que abordaron en esos espacios se encontraban la regulación del cannabis, la Ley Anticapuchos y el porte responsable de armas.

“Dos días antes nos informaron sobre los temas, por lo tanto, tuvimos que leer e investigar sobre ellos, analizarlos y elegir una postura para el momento del debate”, explicó María Valentina Vargas.

110 jóvenes participaron de este evento que se realiza dos veces al año

 

Una participación destacada 

Entre jóvenes de distintas ciudades del país y de algunas de las universidades más prestigiosas, los tres nortesantandereanos lograron sobresalir.

Uno de sus primeros logros en el Congreso fue haber sido elegidos como ponentes durante la plenaria. Esto, sumado a su elocuencia y carácter al momento de expresarse, contribuyó a que fueran seleccionados entre los 10 mejores participantes al finalizar el ejercicio.

“Luego de la plenaria, los jueces eligieron a los 10 mejores, entre quienes quedamos Jorge, María y yo, junto a jóvenes de Casanare y Bogotá, e incluso concejales. Allí nos hicieron preguntas sobre el evento y la realidad del país para definir los puestos en los que quedaríamos”, detalló Eimi Sabbagh, quien afirmó que obtuvo el primer lugar en el evento.

De acuerdo con Jorge Manrique, las cualidades que les permitieron destacarse en este escenario fueron la constancia, la disciplina y la unión al momento de estudiar los temas.

Asimismo, los participantes manifestaron sentirse orgullosos, ya que su presencia en este evento, junto a la de otros 13 nortesantandereanos, demuestra la valentía y los esfuerzos que se hacen desde la región.

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