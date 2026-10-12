Suenan los primeros nombres para la rectoría de la Unipamplona

A siete días de que se abran oficialmente las inscripciones para el proceso de elección del nuevo rector de la Universidad de Pamplona, ya empiezan a sonar nombres que estarían en la baraja de aspirantes al primer cargo de esta alma mater.

Entre los posibles candidatos figuran académicos, miembros de la planta directiva, empleados de la universidad, ingenieros y hasta exsacerdotes. La Opinión conoció que hay más aspirantes que se mantienen en el anonimato, pero se sabrá de ellos una vez se cierre el periodo de inscripciones, que vence el 3 de noviembre.

Uno de los que se lanzó al ruedo y declaró que quiere ser rector es Luis Enrique Mendoza, nacido en Pamplona. Estudió en el Colegio Provincial San José. Es ingeniero electrónico y tiene una maestría en Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, en Venezuela. Actualmente, es director del programa de Ingeniería Eléctrica de la Unipamplona.

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El ingeniero mecánico Elkin G. Flórez Serrano también está en la baraja de aspirantes. Trabaja de tiempo completo en la Unipamplona y en periodos anteriores se ha postulado para ocupar el primer cargo, pero no ha resultado elegido. Es aliado del exrector Ivaldo Torres.

Nelson Adolfo Mariño, quien fue secretario general y director de Bienestar Universitario de la Universidad de Pamplona, es otro de los profesionales que busca llegar a la rectoría. En la misma línea están Óscar Eduardo Gualdrón Guerrero, quien se desempeña como vicerrector de Investigaciones de la Unipamplona, y René Vargas Ortegón, vicerrector administrativo. Estos cuatro últimos son considerados aliados del exrector Torres.

Otro de los nombres que ya empieza a tomar fuerza en el sonajero para el cargo de rector y que contaría con una buena aceptación en la Ciudad Mitradas, es el del pamplonés Sadi Contreras Fuset, actual comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Contreras es comunicador social, especialista en Gerencia de Mercadeo y magíster en Derecho del Estado. Cuenta con más de 19 años de experiencia en la dirección pública y más de 15 años en el sector TIC, educativo y cultural, gerencia de proyectos tecnológicos, entre otros ámbitos.

El ingeniero de alimentos y docente de tiempo completo de la Unipamplona Óscar Augusto Fiallo, igualmente, suena como candidato.

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Y cerrando esta primera baraja de posibles aspirantes está el padre Jorge Andrés Rojas Pacheco, sobre quien, en junio de 2026, la Procuraduría General de la Nación le dictó un fallo de primera instancia con el que lo sanciona con dos meses de suspensión por hechos cuando fue alcalde de Chitagá.

Los requisitos

De acuerdo con el cronograma establecido para la elección del próximo rector de la Universidad de Pamplona, las inscripciones irán entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre.

“La inscripción de candidatos, la radicación de hojas de vida y la entrega de propuestas de gestión rectoral se podrá realizar bajo cualquiera de las siguientes modalidades, de libre elección del aspirante, siguiendo los formatos institucionales: virtual electrónica o descentralizada física”, dice el documento.

Entre el 4 y el 10 de noviembre se revisarán las hojas de vida y se verificarán los requisitos de quienes aspiran a ocupar la rectoría de la Unipamplona. Entretanto, el 17 de noviembre se publicará la lista provisional de candidatos que cumplan con las condiciones para avanzar en el proceso de designación. Los días 18 y 19 de noviembre fueron dispuestos para recibir las reclamaciones de quienes estén en desacuerdo con el análisis realizado a sus hojas de vida. La solicitud podrá presentarse a través del aplicativo o la plataforma tecnológica que dispondrá la universidad para dicha convocatoria.

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La lista definitiva de los aspirantes que continúan en la carrera por la rectoría de la institución se publicará el 27 de noviembre. El 4 de diciembre, los seleccionados deberán presentar sus propuestas rectorales ante la comunidad universitaria, integrada por estudiantes, profesores, administrativos y egresados.

La sesión de entrevistas con los miembros del Consejo Superior Universitario quedó prevista en el cronograma para el 10 de diciembre. Ese mismo día, el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad procederá a designar y posesionar al elegido.

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