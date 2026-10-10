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Liquidación del Minigualdad suprimió 471 empleos y canceló deudas a trabajadores
Se instalaron mesas técnicas con el Ministerio del Trabajo para revisar uno por uno los casos de empleados con fuero sindical, mientras la ministra Natalia López pide garantizar transparencia y respeto por los derechos laborales.
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valents2121
Radicacion Proyecto de ley que busca dar continuidad al Ministerio de Igualdad
Colprensa
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Sábado, 10 de Octubre de 2026

La supresión de 471 empleos, realizada "de forma ordenada y con garantías", es el balance más reciente del proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, informó esa cartera desde su cuenta de X.

El proceso se adelanta bajo las directrices del presidente, Abelardo de la Espriella, con criterios que la entidad resumió en "disciplina, celeridad y absoluta austeridad".

De acuerdo con el Ministerio, al iniciar funciones el equipo liquidador encontró un atraso de dos meses en el pago de salarios y seguridad social. La entidad afirmó que ya se puso al día y que "hoy no tenemos deuda con ningún trabajador".

Lea aquí: Corte Suprema deja en libertad a los excongresistas Iván Name y Andrés Calle

Junto con el Ministerio del Trabajo, que dirige Natalia López, se instalaron mesas técnicas para revisar uno por uno los casos de los trabajadores con fuero sindical y proteger sus derechos laborales.

Esta semana, López se reunió con representantes del Departamento Administrativo de la Función Pública y con el equipo liquidador para evaluar los avances del proceso y definir medidas de coordinación que permitan atender las situaciones laborales derivadas de la liquidación.

La ministra afirmó que su cartera velará por que el proceso se adelante "con transparencia, seguridad jurídica y pleno respeto por las garantías de quienes han prestado sus servicios al Estado", y advirtió que "ninguna transformación administrativa puede estar por encima de los derechos laborales".

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