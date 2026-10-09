Fuertes turbulencias obligaron a desviar vuelo de Avianca que iba de Medellín a Nueva York

Ocho personas fueron trasladadas a centros médicos luego de que el vuelo AV042 de Avianca, que cubría la ruta entre Medellín y Nueva York, fuera desviado al Aeropuerto Internacional de Miami durante la madrugada de este viernes 9 de octubre de 2026, debido a turbulencias severas que dejaron varios ocupantes lesionados.

La aeronave aterrizó a las 3:30 a. m., hora local, y fue atendida por los organismos de emergencia de la ciudad estadounidense.

El avión había despegado el jueves 8 de octubre, a las 10:40 p. m., del Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro y que sirve a Medellín. Su destino era el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, pero la tripulación reportó las fuertes turbulencias y decidió modificar el recorrido para aterrizar en Florida.

Según Gren Chin, portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, la aeronave llegó sin inconvenientes adicionales. Tras el aterrizaje, los equipos de emergencia atendieron a los pasajeros y trasladaron a ocho personas a un hospital. Hasta el momento, no se ha divulgado un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones.

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Avianca entregó un balance de los afectados por las turbulencias

La aerolínea confirmó que tres miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros presentaron afectaciones relacionadas con las turbulencias. Esta cifra corresponde a nueve personas afectadas, mientras que el balance reportado por las autoridades de Miami señala que ocho fueron trasladadas a centros hospitalarios.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade participó en la atención de los ocupantes después de la llegada del avión. Varias ambulancias esperaban en el aeropuerto para asistir a quienes necesitaban valoración médica.

María Paula Jiménez, pasajera del vuelo, relató a CBS News Miami lo que observó al llegar a la terminal aérea.

“Cuando llegamos, vimos que muy cerca de donde íbamos a desembarcar había más de cinco o seis ambulancias”, dijo.

En otro relato divulgado sobre la emergencia, la pasajera describió la presencia de siete ambulancias con las luces encendidas y señaló que la situación no era habitual. También circularon imágenes de pasajeros que recibían atención y utilizaban compresas de hielo en la cabeza después de las turbulencias.

El vuelo tenía prevista su llegada a Nueva York en la mañana

De acuerdo con los registros de la plataforma FlightAware, el vuelo tenía programada su llegada al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las 8:25 a. m. del viernes. Sin embargo, el desvío hacia Miami modificó el itinerario previsto.

Hasta el momento de esta publicación, no se había informado si los pasajeros continuarían su viaje en la misma aeronave o si Avianca organizaría un vuelo alternativo para llevarlos a Nueva York.

Tomado de El Colombiano.

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