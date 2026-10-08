Entre más le disguste a la izquierda, más lo voy a hacer: De la Espriella defiende el caminar exhibiendo cadáveres

El Colombiano -Abelardo de la Espriella se volvió a referir a aquellas imágenes donde se le observa caminando entre los cadáveres de presuntos integrantes de las disidencias abatidos en un bombardeo en Guaviare y defendió su actuar.

Lo hizo en una conversación con el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien ganó en la primera vuelta en Brasil y se enfrentará en segunda instancia con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

En la charla virtual, los dos líderes políticos de derecha abordaron temas como la lucha antidrogas, la batalla contra las estructuras dedicadas a la extorsión, el secuestro, el homicidio, el tráfico de drogas y la minería ilegal, y el control aduanero en las fronteras comunes.

En medio de esa conversación, De la Espriella aludió a las críticas que recibió por parte de la izquierda, quienes llevaron ante la justicia la caminata que el presidente realizó entre los cadáveres.

“Entonces aquí se armó toda una polémica, porque yo caminé entre las bolsas y entre más deje de gustarle eso a la izquierda, pues más lo voy a hacer, porque a mí lo que me interesa es proteger a la ciudadanía de bien y caerle con todo a los narcoterroristas”, expresó el mandatario colombiano.

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Para De la Espriella, la desaprobación de la oposición no lo frenará y, por el contrario, lo motivará a reincidir en este tipo de actuaciones. En su charla virtual con Bolsonaro también reiteró su advertencia para los grupos al margen de la ley. “Delincuente, narcoterrorista que no se someta, lo voy a dar de baja, como en derecho corresponde”, subrayó.

La polémica por el actuar del presidente se dio a inicios del mes de septiembre cuando luego de un bombardeo que se realizó en Guaviare, De la Espriella mostró en sus redes sociales un video caminando sobre bolsas que contenían los cuerpos de 23 presuntos integrantes de las disidencias dados de baja por las autoridades.

Ese hecho generó no solo la queja de organismos con la Defensoría sino que debido a una tutela radicada por el congresista del Pacto Histórico Santiago Osorio, un juez ordenó ocultar de la cuenta oficial de Presidencia en Instagram, @infopresidencia, los videos publicados el 2 y el 4 de septiembre donde estaban los cadáveres envueltos en el suelo.

Aunque el presidente cumplió con el falló y eliminó los videos, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá dio reversa y determinó que los accionantes no tenían legitimidad para reclamar, en representación de los niños, niñas y adolescentes de Colombia, la protección de los derechos cuya vulneración alegaban.

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