Los libros de la nueva Nobel de Literatura que ya se consiguen en Colombia

Cuando la Real Academia Sueca de Estocolmo (Suecia), anuncia el ganador del Premio Nobel de Literatura, de inmediato el catálogo de libros del autor se activa en todo el mundo, aunque muchas veces, en parte, esté descatalogado e incluso, no todo esté traducido a idiomas como el español.

No es el caso de Anne Carson, la escritora y poeta canadiense que acaba de ser anunciada como la ganadora del Premio Nobel de Literatura con más de medio siglo de proceso y producción en la escritura.

A lo largo de su carrera, Anne Carson ha publicado sus libros con distintas editoriales, desde grandes multinacionales del libro, hasta sellos independientes que lentamente han logrado llevar sus obras a distintas partes del mundo.

Por fortuna, que no siempre sucede, es una autora ampliamente traducida y publicada en Colombia, por lo que quienes desean comenzar a leerla de inmediato, tienen varias opciones para iniciar esta aventura literaria.

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Seguramente, en cuestión de semanas, se podrán encontrar las nuevas reediciones en español de sus principales obras, coincidiendo con la fecha de la entrega del Premio Nobel de Literatura.

Son múltiples opciones que se tienen para iniciar la lectura de la obra de la escritora canadiense, como ‘Antigo Nick’, con su faceta como poeta, desarrolla su propia versión de ‘Antígona’, que es la última obra de la saga de Edipo.

Luego de que la historia, el arte y la filosofía la han interpretado de múltiples maneras –Hegel, Brecht, Butler, Bachmann, por mencionar algunas–, Anne Carson presenta una traducción libre con omisiones, realces y una mirada actual que confirma la fuerza de la tragedia, si no la del mito original.

Considerado uno de los libros centrales de la obra de Anne Carson, ‘Decreación’ fue publicado originalmente en 2005, con el concepto de ‘decreación’, una actividad que Simone Weil describió como el “deshacer a la criatura que hay en nosotros”, una disolución del yo.

Este libro empieza con la forma: con la disolución de la forma. Y sus formas son diversas: libreto de ópera, guión para la pantalla, poema, oratorio, lista de pendientes, rapto... El proceso de disolución es tierno, pero la ternura puede cambiarlo todo, o eso parece creer la autora, quien se sirve de un elenco extraordinario Homero, Safo, Longino, Samuel Beckett, Virginia Woolf o la misma Simone Weil para emprender un viaje cuyo destino, desde tiempos inmemoriales, es el sueño, ese conocimiento que se da sólo en el dormir.

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‘La belleza del marido’ fue de los primeros libros que se publicaron en español de la autora canadiense, catalogado como “una de las más originales y turbadoras manifestaciones de la poesía de nuestros días”. Subtitulado ‘un ensayo narrativo en 29 tangos’, este libro inclasificable cuenta la historia de un matrimonio en torno a la idea de Keats ‘beauty is truth’, belleza es verdad.

A lo largo de estos 29 tangos -un tango, como el matrimonio, es algo que uno tiene que bailar hasta el final-, Anne Carson introduce al lectora en la historia íntima de un matrimonio que se desmorona. Iluminador, a menudo brutal, conmovedor y oscuramente divertido.

También está ‘Autobiografía de Rojo’ fue una novela publicada por primera vez en 1998 con gran éxito crítico y comercial, y quince años más tarde, en 2013, vio la luz una segunda parte.

Una novela en verso que reimagina la trama del poema fragmentario ‘Gerioneida’ del autor griego Estesícoro, donde se cuenta el episodio de la vida de Heracles en el que mata al monstruo rojo y alado conocido como Gerión para robar su ganado.

Con ‘Albertine’, la autora canadiense hace un acercamiento cabal y seductor a la obra de Proust, ‘En busca del tiempo perdido’, con una gran capacidad de síntesis y un agudo sentido del humor.

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En ‘Albertine’, principal personaje de Proust en ‘En busca del tiempo perdido’, la autora estira y afloja sus ideas de forma tal que conduce al lector a sus siempre sutiles preguntas sobre aquello que dice la literatura mayor. Pero la pregunta no es sólo sobre Albertine sino sobre lo que cada autor dice cuando habla de asuntos como la sexualidad, la muerte, el pasado, la memoria, el recuerdo…

Una de sus obras más conocidas en Colombia es ‘Eros, dulce y amargo’, una gran meditación sobre el amor, el deseo y los celos, hablando de ¿Cómo es el enamoramiento? ¿Cómo surge el deseo erótico? ¿Por qué amor y odio convergen en él?

Con la gracia y la brillantez que definen su poesía, Anne Carson desentraña los orígenes del deseo y sus contradicciones explorando la figura de Eros desde Safo de Lesbos, quien lo describió como ‘dulce y amargo’, o Platón, hasta Madame Bovary y Ana Karenina, la escritora canadiense lleva al lector hasta el origen de la cultura y de la condición humana para iluminar problemas de la actualidad.

’Si no, el Invierno (en No), Anne Carson recoge los fragmentos de Safo y los traduce y reinterpreta con el rigor académico e intelectual que la caracteriza. La traducción de Carson ilumina las reflexiones de Safo sobre el amor, el deseo, el matrimonio, el exilio, y muchos otros aspectos de la condición humana.

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