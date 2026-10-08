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Los voy a cazar uno a uno: presidente De la Espriella promete llegar a los autores del asesinato de Miguel Uribe
El mandatario aseguró que la investigación debe ir más allá de quienes participaron materialmente y determinar quién dio la orden y financió el crimen.
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cesarmuñoz
Abelardo-de-la-Espriella-y-Miguel-Uribe. Foto: Colprensa.
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Jueves, 8 de Octubre de 2026

El presidente, Abelardo de la Espriella, aseguró que su Gobierno trabajará para identificar a los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay y determinar quién ordenó y financió el crimen.

“¿Quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay? Esa verdad tiene que conocerse con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República”, afirmó el mandatario, durante la inauguración del Centro de Liderazgo Valiente, que lleva el nombre del dirigente político, víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá, que lo condujo a la muerte el 11 de agosto.

De la Espriella sostuvo que la investigación de la justicia colombiana reconstruyó parte de la estructura que participó en el magnicidio, pero aún debe responder interrogantes fundamentales.

El mandatario aseguró que la Policía, los organismos de inteligencia y las entidades del Ejecutivo recibieron instrucciones desde el inicio de su Gobierno para colaborar con el esclarecimiento del caso.

Lea aquí: ¿Por qué De la Espriella tiene ocho meses para concretar su hoja de ruta?

“A los determinadores de este crimen los voy a cazar uno a uno”, declaró. También afirmó que las autoridades establecerán quién financió el asesinato y cuáles fueron sus motivaciones.

De la Espriella advirtió que los responsables no encontrarán refugio en otros países ni en zonas apartadas del territorio nacional. “Las fronteras no serán refugio para quien haya ordenado matar a un senador de la República que, además, era precandidato presidencial”, sostuvo.

El mandatario afirmó que, dos meses antes, cuando asumió la Presidencia, convocó a sus asesores de inteligencia y seguridad nacional y les comunicó que esclarecer el asesinato era un asunto de importancia nacional.

También señaló que su Gobierno solicitará cooperación internacional si resulta necesario para identificar a los autores intelectuales.

Durante su intervención, de la Espriella mencionó declaraciones públicas realizadas contra Uribe Turbay antes del atentado y afirmó que no deben quedar fuera de la investigación.

El presidente respaldó además la hipótesis que estudia la Fiscalía sobre una posible participación estatal en el crimen. “Yo estoy de acuerdo con esa hipótesis, porque si a alguien le servía la muerte de Miguel era al régimen que diariamente Miguel denunciaba”, afirmó.

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