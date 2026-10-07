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La Paloma de la Paz de Botero cayó al vacío en el Museo Nacional: esto le pasó a la escultura
Una visitante se apoyó accidentalmente sobre el pedestal mientras buscaba una fotografía y provocó la caída de la obra, que ahora deberá pasar por restauración.
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cesarmuñoz
Paloma-de-la-paz. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Miércoles, 7 de Octubre de 2026

Un accidente se presentó en la mañana de este martes en las instalaciones del Museo Nacional de Colombia en Bogotá, lo que generó que La paloma de la paz, escultura de bronce del maestro Fernando Botero, que se exhibía en la Sala 14 - La Rotonda (tercer piso) desde julio de este año.

Una de las visitantes del Museo se recostó sobre el pedestal donde se encontraba la escultura para tomarse una fotografía de recuerdo de su visita y, aunque la pieza contaba con sus respectivos soportes de sujeción en dos puntos de la base para evitar su deslizamiento, la derribó sin intención.

Afortunadamente, tanto ella como el resto de los visitantes salieron ilesos, pero la escultura cayó sobre su lateral izquierdo en una rejilla de hierro ubicada en el segundo piso del Museo. Según una primera evaluación, realizada justo después del incidente, La paloma de la paz se encuentra estable, gracias a su estructura y materialidad resistente (fundida en bronce).

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Sin embargo, el Área de Conservación del Museo Nacional de Colombia realizó un diagnóstico más profundo, en el que se evidenciaron rayones y abrasiones con pérdida de capa pictórica en zonas como la cabeza, la cola, las alas y la base. El principal deterioro corresponde a abolladuras en el metal, producto del impacto en diferentes puntos de la escultura, especialmente en el pico.

En ese sentido, y debido a los deterioros, la pieza tendrá que ser intervenida por un profesional en conservación y restauración de bienes muebles.

"La Unidad Administrativa Especial (UAE) Museo Nacional de Colombia cuenta con un protocolo general ante incidentes que afecten a obras o piezas patrimoniales en las salas de exposición temporales o permanentes, aplicable en los cinco museos de Bogotá y los nueve museos regionales que la conforman. En este caso, dicho protocolo fue activado para garantizar la seguridad del público y de nuestras colecciones", comunicó el Museo Nacional de Colombia.

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