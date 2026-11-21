La reciente masacre contra un grupo de habitantes de calle en el barrio Cuberos Niño dejó un saldo de tres muertos y dos heridos. El hecho, que ha generado preocupación entre la comunidad, se suma a un panorama más amplio de asesinatos contra esta población.

Y es que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, en lo corrido del presente año se han reportado 30 muertes de habitantes en condición de calle, quienes presuntamente estarían relacionados con el microtráfico y serían víctimas de disputas por el control territorial y las finanzas criminales.

El despacho de la Alcaldía también señaló que la mayoría de estos casos se presentaron en la comuna 1.

“Una vez son víctimas de homicidio, si cuentan con una red de apoyo, son entregados a sus familiares y, en caso de que no cuenten con ella, la Alcaldía, a través de la Secretaría de Bienestar Social, ofrece el servicio exequial”, aclaró el despacho.