El abogado agregó que estos hechos son consecuencia, principalmente, de las disputas entre bandas por el control territorial. Indicó que la mayoría de las muertes se presentaron en la comuna 10, seguida de las comunas 1 y 6.
A esto se suman otros tipos de violencia contra los habitantes de calle que también le generan preocupación, entre ellos, el uso de dispositivos táser, las agresiones físicas por parte de integrantes de la Policía y de empresas de seguridad privada, así como la creciente oleada de limpieza social.
“Ante esta dramática situación de derechos humanos, mi llamado a la Alcaldía es a que reabra el centro del habitante de calle que fue cerrado a comienzos del año pasado. Es importante, ya que allí se desarrollaban acciones que servían para mitigar y reducir los riesgos y daños”, sostuvo.
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Además, el docente investigador recalcó la importancia de evitar que se desfinancien estas políticas y de buscar soluciones a largo plazo. También destacó la necesidad de gestionar ante el Gobierno nacional recursos para atender la problemática social y combatir las bandas de microtráfico que instrumentalizan a los habitantes de calle.
De igual forma, hizo un llamado a las autoridades locales para que este asunto no quede relegado dentro de las agendas de seguridad y política social. Asimismo, planteó la necesidad de ofrecer recompensas por información sobre las masacres y fortalecer las investigaciones para esclarecer los hechos.
“A la comunidad también le pido que tenga empatía con estas personas, ya que son seres humanos”, puntualizó Muñoz.