El escándalo por los aparentes títulos falsos de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, sigue creciendo. Tras las investigaciones y las solicitudes de renuncias a su curul, ahora se suma una inquietud y es si la congresista tuvo acceso a información de inteligencia del Estado.

Para cumplir sus funciones legislativas, tanto senadores como representantes asumen una posición en las diferentes comisiones del Legislativo establecidas para discutir los diferentes proyectos y hacer un control político riguroso. Estrada ingresó a la Comisión Segunda Constitucional.

La pertenencia a esta le dio entrada para que la representante haga parte durante el período 2026-2030 a la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República. Esta división del Legislativo es la encargada de, como su nombre lo indica, ejercer control y seguimiento político sobre las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Estado, supervisar el uso eficiente de sus recursos y vigilar que se respeten las garantías constitucionales.

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Dicha comisión fue creada mediante la Ley Estatutaria 1621 de 2013 y está compuesta por ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro representantes a la Cámara) y por normativa, debe contar con al menos un representante y un senador pertenecientes a partidos o movimientos declarados en oposición al Gobierno, un espacio que ocupa Estrada como integrante del Pacto Histórico.

Esta división del Congreso, en el desarrollo de sus labores de fiscalización, accede a documentación e informes reservados de seguridad estatal. A su vez, ejerce control y vigila a las instituciones que pueden hacer operaciones de inteligencia en Colombia, como las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Su labor legislativa no es la única relación de Estrada con los organismos de inteligencia estatales, pues tal como se ha conocido anteriormente, cuando la política antioqueña llegó al Congreso, vinculó a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a Luis Eduardo Llinás como asesor en materias de inteligencia y contrainteligencia.

Llinás cuenta con trayectoria en este sector por haber ejercido como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El funcionario también contrató tiempo atrás a Estrada como asesora en asuntos de minería, generando polémica por un presunto intercambio de “yo te contrato, tú me contratas”.

Tomado de El Colombiano.