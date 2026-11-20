Ante el reporte y queja de cientos de clientes de Bancolombia en redes sociales por no poder realizar sus operaciones bancarias, la entidad anunció este viernes 20 de noviembre que tiene inconvenientes con sus canales o plataformas digitales.
“Presentamos intermitencias en algunos servicios digitales que pueden afectar pagos, transferencias a Nequi y operaciones con Llaves o QR. Trabajamos para restablecerlos”, señaló el banco en respuesta a sus usuarios en redes.
De esta manera, sin señalar cuánto podría demorar la solución a la falla, el banco le recomendó a sus clientes hacer uso de los cajeros, corresponsales y oficinas, además de la Sucursal Virtual Personas, para los trámites necesarios.
Y es que las quejas se multiplicaron en redes sociales y coincidieron con reportes de medios en ciudades como Bogotá y Medellín, donde los usuarios advirtieron problemas en las operaciones cotidianas dentro de la plataforma.
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“Mientras lo solucionamos, puedes usar nuestros cajeros, corresponsales y oficinas. Si eres cliente Nequi, puedes retirar o recargar plata en nuestros corresponsales bancarios”, agregaron.
¿Qué fallas reportan los usuarios?
Las intermitencias en las plataformas digitales afectaron de manera directa el acceso y las transacciones diarias de los clientes. Entre las dificultades señaladas con mayor frecuencia figuran:
-Dificultades o bloqueos al intentar iniciar sesión en la app Mi Bancolombia.
-Imposibilidad de realizar transferencias de dinero en el momento.
-Problemas para efectuar el pago de facturas y obligaciones diarias.
A través de sus canales oficiales, el banco pidió comprensión a sus usuarios y ratificó que atiende la contingencia para normalizar la operación de sus plataformas digitales.
Sin embargo, hasta el momento la entidad no ha precisado cuál es la causa técnica exacta del fallo ni ha informado una hora estimada para la recuperación total de las herramientas.