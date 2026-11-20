Ante el reporte y queja de cientos de clientes de Bancolombia en redes sociales por no poder realizar sus operaciones bancarias, la entidad anunció este viernes 20 de noviembre que tiene inconvenientes con sus canales o plataformas digitales.

“Presentamos intermitencias en algunos servicios digitales que pueden afectar pagos, transferencias a Nequi y operaciones con Llaves o QR. Trabajamos para restablecerlos”, señaló el banco en respuesta a sus usuarios en redes.

De esta manera, sin señalar cuánto podría demorar la solución a la falla, el banco le recomendó a sus clientes hacer uso de los cajeros, corresponsales y oficinas, además de la Sucursal Virtual Personas, para los trámites necesarios.

Y es que las quejas se multiplicaron en redes sociales y coincidieron con reportes de medios en ciudades como Bogotá y Medellín, donde los usuarios advirtieron problemas en las operaciones cotidianas dentro de la plataforma.

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“Mientras lo solucionamos, puedes usar nuestros cajeros, corresponsales y oficinas. Si eres cliente Nequi, puedes retirar o recargar plata en nuestros corresponsales bancarios”, agregaron.

¿Qué fallas reportan los usuarios?