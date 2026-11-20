El próximo dos de diciembre la Fiscalía imputará a Nelson Emiro Linares Zarate, entonces gerente de campaña de Carolina Corcho para la consulta interna del Pacto Histórico, por presunta financiación irregular de la campaña.



También será imputado Héctor Ulises Ávila Cortes, quien cumplía funciones administrativas y contables en una empresa que proveía diversas actividades de tipo logístico.

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La investigación de la Fiscalía habría encontrado facturas con información falsa que fueron presentadas ante las autoridades electorales para acreditar la prestación de servicios que nunca se prestaron.



Dichos documentos, al parecer, fueron presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar la reposición de votos.



Por esos hechos, ambas personas serán imputados por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.

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La investigación en su contra ya lleva varios meses abierta. En septiembre pasado, la Fiscalía citó a interrogatorio precisamente a los gerentes de la campaña de Corcho, pero tambíen a los de su entonces contendiente Iván Ceppeda. Contra este último la justicia no ha tomado ninguna decisión.



Las diligencias se realizaron el 23 y 24 de septiembre. Sumado a eso, el pasado mes de octubre seis personas en Bogotá y Barranquilla fueron objeto de diligencias judiciales que acabaron con la incautación de seis celulares que tendrían información sobre la investigación.