Con duros cuestionamientos y fuertes calificativos, el ministro del Interior, Alejandro Ordoñez, cuestionó al periodista Daniel Coronell y su intervención realizada durante los premios Simón Bolívar.

Ordoñez no ha cumplido ni un mes en el Ministerio, pero ya ha provocado varios enfrentamientos, como lo sucedido con la JEP y los firmantes de paz, con el senador Iván Cepeda y ahora protagoniza un nuevo rifirrafe con el mencionado periodista.

Al ser reconocido con el premio Vida y Obra, Coronell se refirió a la labor del periodismo actualmente, señalando que "si aceptamos que el acceso a la información se convierta en premio a la obediencia, pierde el periodismo. Y sobre todo pierden los ciudadanos, pierde la democracia".

Sus declaraciones fueron más allá y cuestionó directamente al presidente Abelardo de la Espriella, recordándolo en su pasado como abogado y ahora como jefe de Estado, calificándolo como "el mayor depredador judicial de la prensa en la historia de Colombia y que ahora "tiene todo el Estado para fomentar la autocensura y construir un muro de silencio alrededor de él".

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Esos privilegios no volverán: Ordóñez

Las declaraciones contra De la Espriella no cayeron nada bien por el lado del Ministerio del interior y su cabeza, Alejandro Ordoñez, quien lanzó varias acusaciones por su cercanía con el gobierno Petro.

"Señor Daniel Coronell: su reciente lamento deja entrever su verdadero dolor. No le aflige la libertad de expresión; le atormenta que la pauta del Estado y el provecho económico ya no le llegan a sus manos. ¿Llora por la prensa o llora por la caja?", aseguró Ordoñez.

Utilizando la cuenta oficial del Ministerio del interior, Ordoñez advirtió al periodista que "Lamentamos informarle que esos privilegios no volverán. Este ya no es el gobierno de Petro ni de la extrema izquierda que financiaba a sus comités de aplausos. Este es el Gobierno Milagro, y aquí los impuestos de los colombianos se respetan".

Incluso, cuestionó que estuviera hablando de censura, porque lo que realmente estaba sucediendo según el ministro era que "ya no se siga nutriendo del Estado. Y si los particulares tampoco lo buscan, reflexione: el mercado rechaza la mentira. El desgaste de la calumnia es lo que lo tiene sin el reconocimiento que hoy reclama”.

El jefe de la cartera política se refirió al caso de DMG y los señalamientos que hizo Coronell en su momento, asegurando que " usted vive preocupado por las formas y no por el fondo. Quedó expuesto cuando su propio testigo, David Murcia Guzmán, se retractó de los montajes contra el presidente. Quien siembra calumnias, cosecha retractaciones”.

Ordoñez sostuvo que durante el gobierno actual "se protege el periodismo que actúa con la verdad. Pero que quede claro: la mentira disfrazada de información jamás será promovida ni financiada con los recursos de la Nación".

Además, le pidió al periodista que “ejerza la libertad de expresión con la verdad. Cuando ese día llegue, lo público y lo privado se lo reconocerán. Mientras tanto, asuma las consecuencias de haber hipotecado su credibilidad”.