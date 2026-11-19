“Estoy al frente de todo, porque gobernar es ejercer la autoridad, garantizar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los colombianos. ¡No voy a permitir que unos pocos incendien el país!", advirtió este jueves el presidente, Abelardo de la Espriella.



Lo hizo en Cali, horas después de hacer algo similar en Bogotá, en medio de un recorrido por la ciudad, en el marco de las protestas convocadas por la oposición y las centrales obreras contra su gobierno y el proyecto de reforma económica que se tramita en el Congreso.



En su mensaje advirtió que la orden que se dio a la fuerza pública es la de defender la protesta pacífica, pero actuar en contra de la violencia, el terrorismo urbano y el bloqueo de vías.



El Presidente afirmó que ya tuvo que actuar ante los bloqueos que se generaron más temprano en la Vía Panamericana, al señalar que "ordené la intervención inmediata del ESMAD y la Fuerza Pública y en apenas 30 minutos se levantó el bloqueo", en un video grabado desde el interior de un vehículo en movimiento y difundido desde su cuenta de X.

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Previo a su presencia en el XXIX Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, que se llevará a cabo esta tarde y noche en la capital del Valle del Cauca, de la Espriella cuestionó a la oposición por convocar a las protesta de hoy, al advertir que se trata de un malestar incubado desde el gobierno anterior.



En su mensaje insistió en que “los responsables del desastre que heredamos son los mismos que hoy pretenden generar caos: los que empoderaron a los delincuentes, desangraron al Estado con su corrupción y dejaron la economía y la salud en crisis”, afirmó.



Y agregó en sus reclamos que “ahora pretenden que mi Gobierno cargue con las consecuencias de lo que ellos mismos destruyeron. ¡No se equivoquen! Yo no llegué a encubrir sus desastres, llegué a resolverlos", aseguró.



Curiosamente, el expresidente Gustavo Petro también estará en la ciudad de Cali, liderando desde las calles las manifestaciones de la oposición en contra de las decisiones tomadas por el gobierno actual en temas económicos y fiscales.



Las marchas en general han transcurrido en calma, salvo algunas acciones aisladas en Bogotá y en la Vía Panamericana, de acuerdo al reporte de las autoridades que hacen un seguimiento en tiempo real de las protestas, que se llevan a cabo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras ciudades.