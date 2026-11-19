Aunque apenas estalló en redes sociales y medios de comunicación, el tema del presunto diploma falso de la congresista por el Pacto Histórico Verónica Estrada ya lleva más de año y medio en conocimiento de las autoridades, sin que se conozcan avances.

EL COLOMBIANO conoció que la Universidad Nacional ya ha hecho dos denuncias ante la Fiscalía General de la Nación al respecto, para que se investigue si cometió falsedad en documento público y uso de documento falso.

Al consultar con el código asignado , la plataforma de la Fiscalía indica que el proceso fue asumido por la Fiscalía 172 seccional de Medellín desde el 24 de abril de 2024.

Una de ellas es de principios de 2024 , cuando la multinacional Continental Gold le mandó a la alma máter una petición de información sobre el diploma de Estrada y, al verificar, comprobaron que no era egresada , y como manda el procedimiento en estos casos, de inmediato las directivas de la institución de educación superior interpusieron la denuncia el 15 de abril del año pasado.

La segunda denuncia, fue del 20 de noviembre de 2025, es decir que está cumpliendo un año. Partió de la solicitud que hizo a la alma máter el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) de validar la autenticidad del título de Ingeniera de Minas y Metalurgia que Estrada presentó para tramitar su matrícula profesional, que es un requisito indispensable en el ejercicio de este campo.

Solo que, al contrastar los datos consignados en el título supuestamente obtenido el 16 de noviembre de 2021 con la información oficial, constataron que en la institución universitaria no existían registros del egreso de la supuesta ingeniera.

“El diploma falso presentado cita los siguientes datos de registro: “Registro N° 3645 Folio 07 del Libro de Diplomas N° 05 (...) y “al verificar el Libro Original N° 05, Folio 07 en los archivos de la Universidad, se constató que dichos folios corresponden a graduados del año 2015 (...), y no a la denunciada. Esto demuestra que se tomaron datos reales de otros egresados para fabricar un documento público ilegítimo”, anota la Universidad en la denuncia que fue firmada por la vicerrectora, Mary Luz Alzate.

Además, la Unal aportó pruebas como la copia del diploma que presume como falso, un certificado de “no egresada” y un informe técnico de inconsistencias en los libros de registro.

Lo curioso es que en ninguna de las dos denuncias parece haber avanzado la investigación, de manera que Verónica Estrada se pudo posesionar el pasado 20 de julio como representante a la Cámara por Antioquia.

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Además, como la misma universidad lo advirtió en la comunicación que le envió a la Fiscalía el 20 de noviembre de 2025, Hernández se habría convertido en reincidente al presentar el mismo documento falso “de manera continuada para engañar a diferentes entidades (del sector privado y público)”.

Hay que recordar que también habría sido el mismo diploma que utilizó para asumir los contratos que tuvo con la Dian en 2021.

Una de las inconsistencias que se advierte en el título está en la firma de la decana. Por el tiempo en que supuestamente recibió el título Estrada, la decana de la Facultad de Minas era Verónica Botero, quien este miércoles en la noche fue informada de lo que estaba pasando por una funcionaria de la Unal en Bogotá.

-Esa es tu firma -le preguntó.

- La firma no se parece para nada a la mía y ¿sabe lo que es más triste? parece una mala copia de la firma de la de la decana de Ingeniería de la sede en Bogotá (María Alejandra Guzmán, quien hoy día funge como vicerrectora académica), le dijo la profesora Botero a este medio.

Tomado de El Colombiano.