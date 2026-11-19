Mientras que el Gobierno aún no logra un borrador de la reforma tributaria que sea concertado con los sectores que espera le apoyen en su aprobación, desde la oposición, el Pacto Histórico ya radicó una ponencia alternativa con la cual de lleno rechazan la propuesta que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, espera sea votada en primer debate en la tarde el 2 de diciembre.



Aunque en un inicio el Ejecutivo se quería oponer a que hubiese más de un ponente y menos de la oposición, esta semana se designaron múltiples ponentes, entre los cuales quedaron congresistas de ese partido, como son los representantes María del Mar Pizarro, Laura Vera, Camila Vargas, Eugenia Londoño, Ana Erazo, como también senadores como Iván Cepeda, Patricia Caicedo, Kevin Gómez y David Racero.



Precisamente el senador Racero, sostuvo que la propuesta del Pacto Histórico permitirá recaudar más de $20 billones.

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“¿Colombia necesita una reforma tributaria? Sí, pero no serán los pobres, las clases populares y los trabajadores de las clases medias los que paguen el ajuste. Impuestos sí, pero no de la forma que plantea de la Espriella que mientras le pone impuestos a personas con ingresos de $5 millones mensuales le quita impuestos a personas que tienen más de $4 mil millones en patrimonio”, aseguró Racero.



El petrismo, en la ponencia alternativa plantea que no habrá IVA a los alimentos ni a los insumos del campo. Los trabajadores no pagan más.



Según Racero, la reforma petrista “no se sube la cotización de salud del trabajador, en cambio la de la Espriella la quiere subir del 4% al 8% y tampoco tocamos el aporte a las cajas de compensación”.



Un punto más de la reforma de la oposición es que para las empresas se fije una tarifa de renta según el tamaño, 31% micro o pequeñas, 33% medianas y 35% si son grandes y en cuanto a la tasa mínima de tributación general de 25%.



“Ninguna empresa, aunque use deducciones y exenciones, queda por debajo (de la Espriella la pretende dejar en 15%). Sobretasa al sector financiero, pasa de 5 a 8 puntos y la tarifa total del sector pasa de 40 % a 43 %”, agregó el congresista.

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Una propuesta más que incluyen es que haya renta para los más ricos, aumenta a 43% para la renta gravable entre 60.000 y 100.000 UVT (desde unos $3.142 millones al año) y 45% por encima de 100.000 UVT, cercano a los $5.237 millones al año.



En cuanto al impuesto al patrimonio, plantean que empiece a pagar 0,5% desde $2 mil millones y tarifa más alta de 5% a patrimonios de más de 105 mil millones.



Respecto a impuestos a las pensiones, que sean a las más altas que superen más de $13,1 millones al mes, impuestos más altos a herencias de más de $3.666 millones. Igualmente consideran necesario una sobretasa de renta a empresas con patrimonio de más de $2,6 mil millones de 0,5,10 o 15 puntos adicionales según precio promedio del petróleo o mineral, y crea un Impuesto especial a la extracción de 1% sobre la primera venta o exportación de crudo y carbón, para los mismos grandes contribuyentes (sustituto a la no deducción de regalías), más IVA a los juegos de azar en línea para equiparar con los juegos físicos de tarifa general del 19%.



“Impuestos saludables a vapeadores, cigarrillos y apoyamos la propuesta de bebidas ultraprocesadas del Gobierno Nacional. Más IVA a Licores finos (como al Ron Defensor de Abelardo) pero no a la cerveza”, apuntó Racero.