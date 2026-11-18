El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, desmintió este miércoles la información publicada por el diario estadounidense The New York Times, según la cual habría rechazado un plan de cooperación con Estados Unidos para desarrollar operaciones militares conjuntas contra organizaciones narcotraficantes en territorio colombiano.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, el mandatario aseguró que no ha rechazado ninguna propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump y sostuvo que, por el contrario, los dos países mantienen una cooperación cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas.

«Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo», manifestó De la Espriella.

El jefe de Estado también explicó que las solicitudes de cooperación presentadas por su Gobierno a Washington han estado orientadas a fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública colombiana, y no a permitir la presencia de tropas extranjeras en el país.

En ese sentido, recordó que una eventual autorización para el ingreso de tropas extranjeras sería competencia del Congreso de la República y aseguró que cualquier decisión relacionada con la cooperación bilateral deberá respetar la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales.

«Contamos con unas Fuerzas Militares profesionales y experimentadas que necesitan más herramientas, tecnología y recursos para combatir con contundencia al narcoterrorismo», agregó.

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¿Qué había publicado The New York Times?

La controversia surgió luego de que The New York Times publicara un informe en el que, con base en declaraciones de funcionarios estadounidenses que solicitaron mantener su identidad en reserva, señaló que De la Espriella habría comunicado a Washington que no contaba con los votos suficientes en el Congreso para aprobar un acuerdo que permitiría operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en Colombia.

Según el diario, la propuesta contemplaba la posibilidad de que fuerzas estadounidenses participaran en operaciones terrestres y ataques aéreos conjuntos contra organizaciones narcotraficantes dentro del territorio colombiano.

Frente a este escenario, De la Espriella insistió en que la relación bilateral se mantiene fortalecida y concluyó su pronunciamiento reiterando que ambos países tienen un enemigo común: el narcoterrorismo.

«Nuestra alianza con los Estados Unidos está más fuerte que nunca», afirmó.