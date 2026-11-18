Un avión Hércules C-130, diseñado para movilizar personal, vehículos, armamento, equipos y suministros, fue donado este miércoles por Estados Unidos a Colombia, en un acto que se llevó a cabo en Bogotá, en cabeza del secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, quien hizo la entrega de la aeronave en Catam, durante su corta visita a Colombia.



La ceremonia de entrega de la aeronave, que llevara la matrícula FAC 1019, inició cerca de las 8:00 de la noche y contó con la presencia del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, quien agradeció por este aporte a Estados Unidos.



Durante el acto protocolario se realizó la firma de una serie de documentos relacionados con la donación y los funcionarios de ambos países hicieron un recorrido por la aeronave.

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Al acto asistieron también parte de las tropas estadounidenses que participaron del ejercicio "Vanguardia del Sur", que se llevó a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el que participaron más de 200 soldados estadounidenses y unos 400 colombianos y a cuyo cierre asistió el jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, general Dan Caine.



Hegseth llegó a Colombia sobre las 5:00 de la tarde. A su arribo y en medio honores militares fue recibido por el ministro Mora y la cúpula militar y de Policía, con quiénes sostuvo durante más de una hora una reunión relacionada con la seguridad del país y la participación de Colombia en la alianza Escudo de las Américas, que promueve ese país.



La visita fue anunciada ayer por el ministro Mora, durante un debate en el Congreso, en el que insinuó que el arribo coincidía con el propósito de Bogotá y Washington de fortalecer sus nexos en materia de seguridad.



Hegseth, quien arribó al país luego de estar en la mañana en Caracas, es el segundo alto funcionario de la Casa Blanca que visita Colombia desde la llegada al poder de Abelardo de la Espriella. El primero fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien estuvo en Barranquilla el pasado 8 de septiembre.