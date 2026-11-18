Sobre las 5:00 de la tarde aterrizó en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.



A su arribo, y en medio honores militares, fue recibido por el ministro de Defensa, Jorge Mora, y la Cúpula Militar y de Policía, con quiénes sostendrá reuniones relacionadas con la seguridad del país y la participación de Colombia en la alianza Escudo de las Américas, que promueve ese país.



La visita fue anunciada ayer por el ministro Mora, durante un debate en el Congreso, en el que insinuó que el arribo coincidía con el propósito de Bogotá y Washington de fortalecer sus nexos en materia de seguridad.

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Al término de la visita, Hegseth entregará a Colombia un avión Hércules C-130, para fortalecer la capacidad estratégica y de transporte del país.



Hace unas semanas, se había informado sobre la visita al país del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que finalmente fue cancelada, mientras que la visita de Hegseth, que también estaba prevista junto al segundo al mando en la Casa Blanca, no se canceló sino que reprogramó.



Arriba desde Venezuela



Hegseth llegó a Colombia proveniente desde Venezuela, dónde fue recibido en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Allí se firmó un nuevo acuerdo de cooperación militar.



Se trata de la primera visita de un alto cargo del gobierno de Donald Trump a ese país, tras la detención de Nicolás Maduro en enero de este año.



Precisamente sobre ese tema, Hegseth aseguró que Maduro dijo "vengan a buscarme y nosotros atendimos ese llamado”.