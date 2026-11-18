El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se pronunció este miércoles 18 de noviembre frente a la detención de tres hermanos colombianos de 19 años y advirtió que contar con permisos laborales vigentes o trámites de asilo en curso no frena un proceso de expulsión.

A través de una declaración entregada a Telemundo, la entidad confirmó que Duvan Narvey, Esteban Norvey y Thomas Norvey Manrique Velásquez permanecerán bajo custodia federal a la espera de “su deportación” y de que avancen las diligencias legales en su contra.

El operativo rumbo a su lugar de trabajo

La interceptación de los jóvenes ocurrió el pasado jueves 5 de noviembre mientras se movilizaban hacia Bessemer, en el estado de Alabama, para cumplir con su jornada laboral en una instalación de la compañía Amazon.

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De acuerdo con el reporte divulgado por el medio citado, las autoridades migratorias aseguraron que detuvieron a tres “ciudadanos colombianos que se encuentran en el país de manera ilegal”. El organismo estadounidense precisó que no es la primera vez que los hermanos quedan a disposición de las autoridades fronterizas.

Según el historial, los trillizos ya habían sido detenidos en mayo de 2023 tras cruzar de forma irregular hacia territorio estadounidense cerca de Yuma, Arizona. En aquella oportunidad, al tratarse de menores de edad, “fueron remitidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados”.

Permisos de trabajo frente a la ley migratoria

Por su parte, los allegados de la familia Manrique explicaron que, tras su llegada en 2023, los hermanos iniciaron un proceso formal de solicitud de asilo y tramitaron la documentación exigida para emplearse.

Entre los soportes legales que poseían figuraba el Documento de Autorización de Empleo (Formulario I-766/EAD), un aval que les permitía laborar de forma regular en Estados Unidos hasta el año 2030.

Sin embargo, el ICE desestimó que este documento impida su aprehensión y enfatizó en su comunicado que “tener una solicitud pendiente o una autorización de trabajo no otorga un estatus legal en los Estados Unidos”.

El llamado oficial a la autodeportación

Junto con la confirmación del caso, las autoridades aprovecharon el pronunciamiento para lanzar una advertencia directa a los migrantes en condición irregular. “Estar bajo detención es una elección; instamos a todas las personas que se encuentran en el país de manera ilegal a que tomen el control de su salida”, señaló la agencia.

En el documento se detalló que la aplicación móvil CBP Home “brinda acceso a una variedad de servicios proporcionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP)” para que los extranjeros puedan “notificar al Gobierno de los Estados Unidos su intención de abandonar el país”.

Asimismo, se indicó que la administración norteamericana ofrece “3.000 dólares y un vuelo gratuito para que opten por la autodeportación”. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a Telemundo que “animamos a toda persona que se encuentre aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta”.

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Y agregó que “de este modo, mantendrán la posibilidad de regresar a los Estados Unidos por la vía legal y alcanzar el ‘sueño americano’”. El mensaje institucional concluyó advirtiendo que quien incumpla la normativa migratoria “será detenido y deportado, sin ninguna posibilidad de volver”.

La espera y mensaje de su madre en Colombia

Mientras avanza el proceso en Estados Unidos, la familia reveló a Univisión que el motivo del viaje de los trillizos fue reunir dinero para sostener económicamente a su madre, Nancy Velásquez, quien fue sometida a una cirugía debido a un cáncer de estómago.

“Con los dolores tan fuertes que siento en mi cirugía, estoy a punta de hidromorfona, que es un compuesto de la morfina, porque es lo único que me quita el dolor”, contó Velásquez al medio estadounidense, luego de ser sometida a la intervención.

Desde Colombia, donde adelanta su recuperación médica, la mujer declaró que aguarda una resolución favorable sobre el futuro de los jóvenes. “No puedo con el dolor que tengo (...) Estoy acá, en la espera de que me digan que mis hijos son libres”, concluyó.

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