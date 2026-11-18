Dos historias protagonizadas por policías de Norte de Santander, en medio de situaciones de alto riesgo, fueron reconocidas en el Premio a la Excelencia Policial 2026, ceremonia que se realizó en Barranquilla y que exaltó actuaciones destacadas de uniformados de todo el país.

En la categoría ‘Guardianes con humanidad’, los subintendentes José Manuel Rodríguez Reyes y Richard Javier Somosa Guarín, de la Policía Metropolitana de Cúcuta, recibieron un reconocimiento por su intervención para rescatar a un ciudadano que permanecía secuestrado y cuya vida estaba en grave peligro.

La actuación de los uniformados se desarrolló en condiciones de alto riesgo y permitió liberar a la víctima, en un operativo que destacó el compromiso de los policías con la protección de la vida y la libertad.

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Por su parte, en la categoría ‘Protectores de vida’, fue exaltado el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, excomandante del Departamento de Policía Norte de Santander, junto a los Comandos Jungla que participaron en una operación en la que enfrentaron una emboscada armada. Hechos ocurridos el 29 de julio de 2026.

Según la reseña del reconocimiento, la reacción de los uniformados permitió contener la agresión y facilitar la evacuación de los policías que resultaron lesionados. Su actuación fue destacada por el liderazgo, la preparación y la capacidad de respuesta frente a la situación.

En el sector La Bananera, durante un desplazamiento operacional hacia Sardinata, Norte de Santander, cinco integrantes de los Comandos Jungla fueron sorprendidos por una violenta emboscada perpetrada por un grupo armado ilegal. La ofensiva incluyó el empleo de artefactos explosivos y ráfagas de ametralladora, poniendo en riesgo la vida de los uniformados en un corredor de alta complejidad operacional. Lejos de retroceder, los policías reaccionaron de manera inmediata y sostuvieron un combate de aproximadamente 10 minutos, logrando contener la agresión y recuperar el control del sector.

La ceremonia reunió historias de heroísmo, liderazgo, innovación, solidaridad y compromiso social que reflejan el trabajo de integrantes de la Policía Nacional en diferentes regiones del país.

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En esta edición del Premio a la Excelencia Policial fueron postulados 714 uniformados, de los cuales 43 llegaron a la fase final, luego de superar distintas etapas de evaluación. Además, los colombianos participaron a través de una plataforma digital en la que conocieron las historias de los finalistas y respaldaron sus actuaciones en las diez categorías. El evento contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y la cúpula de la Policía Nacional.

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