Un salvavidas
Por su parte, el subcomandante de la estación de Bomberos de Ocaña, sargento Hermides Navarro Vega, manifestó que la gente se acuerda de ellos cuando ocurre una emergencia, pero pocos se comprometen con el fortalecimiento de los sistemas de prevención.
“Ocaña es el epicentro de todos los operativos durante las eventualidades y salimos corriendo hacia los distintos municipios de la provincia. Aquí no existen grandes empresas e industrias que respalden una estrategia de gran envergadura. La tasa bomberil que percibimos es insuficiente para adquirir una máquina que oscila entre los 1.200 y 1.500 millones de pesos. Nos toca pedir auxilio a nivel nacional e incluso a organizaciones no gubernamentales internacionales”, expresó.
Asimismo, señaló que esta situación no admite soluciones superficiales, pues se requiere la articulación de acciones entre la Dirección Nacional de Bomberos, el Ministerio del Interior y el bloque parlamentario.
Además, destacó que los recursos provenientes de las recargas de extintores y la sobretasa solo alcanzan para cubrir el suministro de combustible, el funcionamiento y mantenimiento de los equipos, así como los honorarios de los mecánicos.
Igualmente, resaltó la importancia de recibir apoyo para la adquisición de mangueras y trajes especiales contra incendios, diseñados para proteger al personal de las altas temperaturas, las llamas directas y la radiación térmica en los distintos escenarios de emergencia.
También requieren equipos de respiración autónoma y herramientas para la remoción de escombros, especialmente durante la atención de emergencias ocasionadas por movimientos telúricos.
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Por esta razón, manifestó que, en última instancia, acudirían directamente a la Presidencia de la República para exponer la situación y buscar soluciones.
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