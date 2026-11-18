Durante la celebración de sus 60 años, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ocaña dejaron en evidencia los problemas que presenta el parque automotor y la urgente necesidad de repotenciar sus equipos para ofrecer un mejor servicio.

El comandante de la institución de socorro, teniente Yefrey Peñaranda Páez, indicó que actualmente solo cuentan con dos máquinas apagafuegos: una americana, modelo 1975, y otra japonesa, que data de 1980, por lo que se hace necesaria su reposición.

Resaltó que su adquisición requiere engorrosos trámites, ya que los costos superan los mil millones de pesos y la institución carece de los ingresos suficientes para realizar una inversión de esa naturaleza.

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“Desde hace varios años hemos solicitado a distintos estamentos del orden departamental, nacional e incluso internacional recursos para la compra de esas máquinas, pero no hemos concretado las ayudas”, declaró.