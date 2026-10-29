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Pacto para la transformación social del Catatumbo, una tarea pendiente
El documento reúne las necesidades acumuladas durante más de cinco décadas debido al incumplimiento del Estado.
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jsarabia
Una de las grandes tareas pendientes es el Pacto para la transformación social del Catatumbo.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 29 de Octubre de 2026

Una de las alternativas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región, como lo es el Pacto Social para la Transformación del Catatumbo, no ha logrado avanzar hasta el día de hoy.

Luis Emil Sanabria Durán, líder social, explicó que esta iniciativa es importante, ya que representa una oportunidad fundamental para avanzar hacia el desarrollo integral de la región, especialmente de las comunidades rurales que históricamente han enfrentado dificultades en materia de infraestructura, acceso a servicios básicos, vías terciarias, comercialización agropecuaria y generación de oportunidades económicas.

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Sin embargo, manifestó que el principal desafío es lograr que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones concretas, con recursos garantizados, proyectos viables, cronogramas definidos y mecanismos efectivos de seguimiento.

Una de las grandes tareas pendientes es el Pacto para la transformación social del Catatumbo.

 

No echar por la borda tanta lucha

El presidente nacional de Redepaz, Luis Emil Sanabria Durán, también reconoció la importancia de ese modelo de participación, concertación y gobernanza de las comunidades.

Enfatizó que esa iniciativa no se puede olvidar, ya que busca resolver los grandes problemas identificados por los líderes comunales.

“Esos documentos reúnen las necesidades acumuladas durante más de cinco décadas debido al incumplimiento del Estado, así como las causas de los altos índices de violencia que padece la región”, recalcó.

El presidente también expuso que las economías ilegales agudizan el conflicto social y agravan la situación en el Catatumbo, una región que pide a gritos un salvavidas.

“Por lo tanto, urge retomar esas iniciativas. No solamente bastan las acciones militares; también se necesita intervención social en cumplimiento de los términos acordados en materia presupuestal”, dijo.

Además, expresó que, aunque durante el mandato anterior se avanzó en algunos proyectos, se les debe dar continuidad.

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Según sus palabras, aún falta ejecutar algunas obras prioritarias que la gente ha identificado en las asambleas comunitarias.

Una de las grandes tareas pendientes es el Pacto para la transformación social del Catatumbo.

 

No perder los avances

La coordinadora de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, Carmen García, también pidió retomar el Pacto Social para lograr una verdadera transformación social.

“Como mujeres campesinas y víctimas del conflicto, hemos sembrado la tierra, sostenido los hogares y acompañado a otras madres mientras cargamos nuestras propias ausencias. Por eso, ponemos nuestra esperanza en ese pacto”, exclamó la lideresa al exigir recursos, continuidad y participación real de las mujeres en las decisiones.

Asimismo, las mujeres están convencidas de que la implementación de los programas garantiza la permanencia en el campo, sin que el miedo las obligue a abandonar los cultivos.

Por su parte, la directora de la Red de Mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos, se mostró escéptica sobre la continuidad de ese plan, estructurado a través de mesas de trabajo de los distintos sectores.

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“Es un pacto territorial que obedece a la planificación del mandato anterior, iba muy de la mano del Acuerdo de Paz y el Gobierno actual ha invalidado la implementación en todas sus formas. Por lo tanto, en las actualizaciones del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, las líneas están muy claras y enfocadas hacia otros sentidos”, puntualizó la defensora de los derechos humanos.

Una de las grandes tareas pendientes es el Pacto para la transformación social del Catatumbo.

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