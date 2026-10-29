Pacto para la transformación social del Catatumbo, una tarea pendiente

Una de las alternativas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región, como lo es el Pacto Social para la Transformación del Catatumbo, no ha logrado avanzar hasta el día de hoy.

Luis Emil Sanabria Durán, líder social, explicó que esta iniciativa es importante, ya que representa una oportunidad fundamental para avanzar hacia el desarrollo integral de la región, especialmente de las comunidades rurales que históricamente han enfrentado dificultades en materia de infraestructura, acceso a servicios básicos, vías terciarias, comercialización agropecuaria y generación de oportunidades económicas.

Lea además: Ocaña busca revivir el proyecto del Centro Potencia para la Inteligencia Artificial

Sin embargo, manifestó que el principal desafío es lograr que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones concretas, con recursos garantizados, proyectos viables, cronogramas definidos y mecanismos efectivos de seguimiento.