Pacto para la transformación social del Catatumbo, una tarea pendiente

No perder los avances
La coordinadora de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, Carmen García, también pidió retomar el Pacto Social para lograr una verdadera transformación social.
“Como mujeres campesinas y víctimas del conflicto, hemos sembrado la tierra, sostenido los hogares y acompañado a otras madres mientras cargamos nuestras propias ausencias. Por eso, ponemos nuestra esperanza en ese pacto”, exclamó la lideresa al exigir recursos, continuidad y participación real de las mujeres en las decisiones.
Asimismo, las mujeres están convencidas de que la implementación de los programas garantiza la permanencia en el campo, sin que el miedo las obligue a abandonar los cultivos.
Por su parte, la directora de la Red de Mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos, se mostró escéptica sobre la continuidad de ese plan, estructurado a través de mesas de trabajo de los distintos sectores.
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“Es un pacto territorial que obedece a la planificación del mandato anterior, iba muy de la mano del Acuerdo de Paz y el Gobierno actual ha invalidado la implementación en todas sus formas. Por lo tanto, en las actualizaciones del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, las líneas están muy claras y enfocadas hacia otros sentidos”, puntualizó la defensora de los derechos humanos.