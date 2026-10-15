Ocaña lleva sus prioridades al Plan Nacional de Desarrollo

Menos discursos, más recursos
Los dirigentes de la subregión del Catatumbo reclaman a los gobernantes de turno menos retórica y la adopción de verdaderas políticas de Estado que hagan viable el progreso y el desarrollo de la región.
El corredor vial que conecta la frontera con Ocaña, el sur del Cesar y la costa norte colombiana se ha convertido en un caballito de batalla de las distintas administraciones, pero la inversión sigue siendo escasa en comparación con los beneficios que generaría para el intercambio comercial.
“El Plan Nacional de Desarrollo debe convertir a Norte de Santander en prioridad presupuestal, no solo discursiva”, indicó el exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador Colombiano, el ingeniero Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, al referirse a la conexión vial y a la necesidad de concretar la concesión Cúcuta-Ocaña-Aguaclara y la vía Pamplona-Bucaramanga.
El arquitecto Iván Cabrales Angarita considera urgente la construcción de la variante de Ocaña para reducir los elevados índices de accidentalidad de los últimos años, que han dejado pérdidas de vidas humanas.
El presidente de la Asociación de Comerciantes de Ocaña, Asís Gómez Márquez, va más allá y propone una verdadera ley de fronteras para promover la integración binacional e impulsar el desarrollo de ambos países.
También insiste en la adecuación de una carretera en buenas condiciones para transportar palma, cerámica, carbón, insumos y otros productos hacia la costa Caribe y el interior de Colombia.
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“Se requieren políticas públicas para contrarrestar la fuerza de las economías ilegales que nutren a los grupos al margen de la ley, a expensas del reclutamiento de menores”, precisó el vocero de los comerciantes.