Ocaña lleva sus prioridades al Plan Nacional de Desarrollo

La construcción de la variante vial para evitar el paso de vehículos por el casco urbano de Ocaña, las obras de saneamiento básico ambiental, la reactivación del sector agropecuario, la promoción turística y la creación de un distrito especial de Policía con todas las especialidades se destacan entre las propuestas de los gremios al Gobierno nacional.

El mandatario local, Emiro Cañizares Plata, fue encomendado para entregar el documento durante el Encuentro Regional de los Santanderes. Allí se describen los proyectos estratégicos prioritarios para el municipio como aporte a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

La propuesta fue consolidada con el acompañamiento de la Cámara de Comercio, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Diócesis. Incluye iniciativas en materia de infraestructura, seguridad, salud, educación, turismo y desarrollo económico.

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El documento busca posicionar las principales necesidades y potencialidades del territorio en la agenda nacional, con el propósito de impulsar inversiones que contribuyan al desarrollo integral de Ocaña y su zona de influencia.

