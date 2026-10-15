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Ocaña lleva sus prioridades al Plan Nacional de Desarrollo
Dirigentes de la provincia de Ocaña, Catatumbo y sur del Cesar consolidan iniciativas para la reactivación económica.
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Ocaña pedirá inclusión de propuestas estratégicas en el Plan Nacional de Desarrollo
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 15 de Octubre de 2026

La construcción de la variante vial para evitar el paso de vehículos por el casco urbano de Ocaña, las obras de saneamiento básico ambiental, la reactivación del sector agropecuario, la promoción turística y la creación de un distrito especial de Policía con todas las especialidades se destacan entre las propuestas de los gremios al Gobierno nacional.

El mandatario local, Emiro Cañizares Plata, fue encomendado para entregar el documento durante el Encuentro Regional de los Santanderes. Allí se describen los proyectos estratégicos prioritarios para el municipio como aporte a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

La propuesta fue consolidada con el acompañamiento de la Cámara de Comercio, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Diócesis. Incluye iniciativas en materia de infraestructura, seguridad, salud, educación, turismo y desarrollo económico.

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El documento busca posicionar las principales necesidades y potencialidades del territorio en la agenda nacional, con el propósito de impulsar inversiones que contribuyan al desarrollo integral de Ocaña y su zona de influencia.
 

Ocaña pedirá inclusión de propuestas estratégicas en el Plan Nacional de Desarrollo

La unión hace la fuerza

La iniciativa también se enmarca en la proyección de Ocaña como ciudad nodo del desarrollo del nororiente colombiano, en un momento significativo para el municipio, que se prepara para conmemorar el bicentenario de la Gran Convención.

Los integrantes de la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, Sur del Cesar y Subregión del Catatumbo resaltaron la convocatoria del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Cúcuta para recoger los insumos que servirán de base para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo e impulsar el progreso de la sociedad.

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“Este espacio de diálogo y articulación busca recoger las voces de los territorios, sus necesidades y prioridades, para contribuir a la construcción de estrategias que impulsen el desarrollo regional y el bienestar de las comunidades”, afirmó Hugo Armando Arévalo Franco, director ejecutivo de la Asociación.
 

Ocaña pedirá inclusión de propuestas estratégicas en el Plan Nacional de Desarrollo

Menos discursos, más recursos

Los dirigentes de la subregión del Catatumbo reclaman a los gobernantes de turno menos retórica y la adopción de verdaderas políticas de Estado que hagan viable el progreso y el desarrollo de la región.

El corredor vial que conecta la frontera con Ocaña, el sur del Cesar y la costa norte colombiana se ha convertido en un caballito de batalla de las distintas administraciones, pero la inversión sigue siendo escasa en comparación con los beneficios que generaría para el intercambio comercial.

“El Plan Nacional de Desarrollo debe convertir a Norte de Santander en prioridad presupuestal, no solo discursiva”, indicó el exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador Colombiano, el ingeniero Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, al referirse a la conexión vial y a la necesidad de concretar la concesión Cúcuta-Ocaña-Aguaclara y la vía Pamplona-Bucaramanga.

El arquitecto Iván Cabrales Angarita considera urgente la construcción de la variante de Ocaña para reducir los elevados índices de accidentalidad de los últimos años, que han dejado pérdidas de vidas humanas.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de Ocaña, Asís Gómez Márquez, va más allá y propone una verdadera ley de fronteras para promover la integración binacional e impulsar el desarrollo de ambos países.

También insiste en la adecuación de una carretera en buenas condiciones para transportar palma, cerámica, carbón, insumos y otros productos hacia la costa Caribe y el interior de Colombia.

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“Se requieren políticas públicas para contrarrestar la fuerza de las economías ilegales que nutren a los grupos al margen de la ley, a expensas del reclutamiento de menores”, precisó el vocero de los comerciantes.
 

Ocaña pedirá inclusión de propuestas estratégicas en el Plan Nacional de Desarrollo

Un tratamiento especial

Los alcaldes coinciden en que se debe adelantar una reforma agraria integral para garantizar la seguridad alimentaria en el nororiente colombiano.

El Catatumbo necesita una presencia integral del Estado en materia de vías, energía, conectividad, educación y alternativas económicas para los campesinos.

“Como región fronteriza, requerimos infraestructura binacional, control de las economías ilegales y condiciones para reactivar el comercio formal con Venezuela. Muchos de estos proyectos ya tienen estudios y gestión acumulada. Lo que se pide es continuidad, no reinicios. Norte de Santander no necesita más diagnósticos: necesita ejecución”, precisó el dirigente Ciro Rodríguez Pinzón.

Ocaña pedirá inclusión de propuestas estratégicas en el Plan Nacional de Desarrollo.

 

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