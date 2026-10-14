Negocios de rumba y venta de trago, en la mira de las autoridades de Ocaña

En la mira de las autoridades
La Secretaría de Gobierno coordina con la Policía Nacional y las autoridades ambientales la suspensión temporal de las actividades comerciales. Además, advierte que, si los establecimientos reinciden en las faltas, corren el riesgo de un sellamiento definitivo.
El jefe de esa dependencia, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, señaló que, frente a esa situación, se preparan las disposiciones para poner orden.
Además de la revisión del uso del suelo, se verifican las licencias de funcionamiento y el cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
“Los ojos están puestos en los famosos gastrobares y tiendas convertidas en verdaderas cantinas para la distribución de toda clase de licores”, declaró.
Además, reconoció que algunas peluquerías tienen neveras donde los clientes pueden disponer de bebidas y quedarse allí disfrutando de un momento de esparcimiento.
Según explicó el funcionario, los nuevos decretos actualizarán la regulación sobre el funcionamiento y los horarios de los establecimientos comerciales, especialmente aquellos que operan durante la noche.
Lea además: Ocaña se adelanta con prohibiciones para la pólvora en esta Navidad
Agregó que la administración municipal revisa los dos decretos expedidos en 2021 y 2022, con el fin de ajustarlos, y que en los próximos días se darán a conocer las modificaciones respectivas.