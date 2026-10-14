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Negocios de rumba y venta de trago, en la mira de las autoridades de Ocaña
Las autoridades intensifican los controles y preparan ajustes a las normas de funcionamiento.
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jsarabia
Control y vigilancia para garantizar convivencia ciudadana.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Miércoles, 14 de Octubre de 2026

Ante la proximidad de la temporada decembrina y los carnavales de principios de año, las autoridades de Ocaña adelantan operativos de vigilancia y control en establecimientos comerciales y ejes viales del municipio.

La administración municipal anunció un paquete de medidas encaminadas a garantizar la seguridad y mitigar hechos de violencia.

La Unidad Técnica Ambiental, conjuntamente con las diferentes entidades, emprendió una campaña encaminada a prevenir el exceso de ruido y los desórdenes públicos ocasionados por las riñas callejeras.

Y es que, según los residentes, algunos sectores terminaron convertidos en establecimientos comerciales de licores, con música a alto volumen.

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No respetan a la gente enferma con sus parlantes a alto volumen. Ellos padecen por la bulla y la alteración del orden público”, afirmó Alfonso Manzano, vecino de la avenida Francisco Fernández de Contreras.
 

Control y vigilancia para garantizar convivencia ciudadana.
En la mira de las autoridades

La Secretaría de Gobierno coordina con la Policía Nacional y las autoridades ambientales la suspensión temporal de las actividades comerciales. Además, advierte que, si los establecimientos reinciden en las faltas, corren el riesgo de un sellamiento definitivo.

El jefe de esa dependencia, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, señaló que, frente a esa situación, se preparan las disposiciones para poner orden.

Además de la revisión del uso del suelo, se verifican las licencias de funcionamiento y el cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Los ojos están puestos en los famosos gastrobares y tiendas convertidas en verdaderas cantinas para la distribución de toda clase de licores”, declaró.

Además, reconoció que algunas peluquerías tienen neveras donde los clientes pueden disponer de bebidas y quedarse allí disfrutando de un momento de esparcimiento.

Según explicó el funcionario, los nuevos decretos actualizarán la regulación sobre el funcionamiento y los horarios de los establecimientos comerciales, especialmente aquellos que operan durante la noche.

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Agregó que la administración municipal revisa los dos decretos expedidos en 2021 y 2022, con el fin de ajustarlos, y que en los próximos días se darán a conocer las modificaciones respectivas.
 

Personas que infrinjan la ley serán castigados por las autoridades en Ocaña.
Siempre hacen trampa

De acuerdo con fuentes comunitarias, algunos propietarios tratan de hacer cambios que no son legales, como transformar un sitio donde se venden comidas en estancos para el expendio de bebidas embriagantes.

Los ciudadanos consideran que las actualizaciones representan un desgaste para las autoridades cuando las disposiciones ya están contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Señalaron que esas actividades deben regularse en el marco de este nuevo decreto.

Por su parte, la administración busca establecer con mayor claridad las exigencias para operar durante los horarios nocturnos.

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Frente a las discotecas, la Secretaría de Gobierno aclaró que actualmente existe una regulación específica y que esos establecimientos vienen cumpliendo los horarios establecidos.
 

Personas que infrinjan la ley serán castigados por las autoridades en Ocaña.
Indisciplina en los barrios

Por otro lado, los funcionarios también denunciaron la manera en que las tradicionales tiendas de los barrios periféricos ofrecen toda clase de licores para consumir frente a sus establecimientos.

Ante ello, la comunidad considera que la algarabía y la música no permiten conciliar el sueño, especialmente a aquellas personas que deben madrugar para trabajar.

Además, denunciaron que en la Cámara de Comercio esos locales no aparecen registrados como cantinas, sino como establecimientos para la venta de productos básicos de consumo diario, principalmente alimentos no perecederos, bebidas y artículos de limpieza.

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Sin embargo, enfatizaron que los propietarios terminan incluso colocando mesas, sillas, parlantes y bebidas embriagantes.

Personas que infrinjan la ley serán castigados por las autoridades en Ocaña.

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