Negocios de rumba y venta de trago, en la mira de las autoridades de Ocaña

Ante la proximidad de la temporada decembrina y los carnavales de principios de año, las autoridades de Ocaña adelantan operativos de vigilancia y control en establecimientos comerciales y ejes viales del municipio.

La administración municipal anunció un paquete de medidas encaminadas a garantizar la seguridad y mitigar hechos de violencia.

La Unidad Técnica Ambiental, conjuntamente con las diferentes entidades, emprendió una campaña encaminada a prevenir el exceso de ruido y los desórdenes públicos ocasionados por las riñas callejeras.

Y es que, según los residentes, algunos sectores terminaron convertidos en establecimientos comerciales de licores, con música a alto volumen.

Lea además: Ocaña activa vigilancia ante lluvias y escasez de agua

“No respetan a la gente enferma con sus parlantes a alto volumen. Ellos padecen por la bulla y la alteración del orden público”, afirmó Alfonso Manzano, vecino de la avenida Francisco Fernández de Contreras.

