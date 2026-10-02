Alerta de seguridad de Estados Unidos preocupa al sector turístico de Ocaña

La dinámica del turismo en los municipios de la provincia de Ocaña se vería afectada ante la emisión de una alerta de seguridad impartida a los connacionales por los Estados Unidos para viajar al departamento de Norte de Santander.

La compleja situación de alteración del orden público, con ataques ejecutados por grupos al margen de la ley, especialmente en la zona del Catatumbo, insta al Departamento de Estado a hacer las advertencias en las que recomienda abstenerse por completo de visitar la región y cualquier zona ubicada dentro del radio de acción de 10 kilómetros (5 millas) de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Ante esa determinación, el gestor cultural y guía turístico de La Playa de Belén, Campo Elías Pacheco Ruedas, aseguró que, aunque el tema no es nuevo, repercute ostensiblemente en el número de personas que emprenden un viaje hacia esta zona del país.

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“Esas prohibiciones internacionales derivadas de la agudización del conflicto armado inciden en la llegada de visitantes. Sí nos afecta. A raíz de la difusión de la información sobre los ataques en los municipios de Ábrego, Ocaña y El Carmen, la gente lo piensa para hacer el recorrido”, precisó el vocero.

