Alerta de seguridad de Estados Unidos preocupa al sector turístico de Ocaña

Golpe a la economía regional
En el sector hotelero se siente el impacto de la violencia con gran intensidad, ya que la gente se abstiene de visitar la región.
La administradora del hospedaje El Príncipe, en Ocaña, Piedad Lucila Lemus Castilla, califica como preocupante la disminución de los clientes, quienes temen llegar a la ciudad debido a la escalada de violencia de los últimos meses y a las advertencias hechas por Estados Unidos.
La situación es bastante crítica en materia económica, ya que este año ha disminuido el número de visitantes en comparación con años anteriores.
Del 7 al 8 de octubre estarán participando en la Cuarta Edición del Encuentro Turístico y Hotelero del Oriente Colombiano, en la ciudad de Cúcuta, donde vivirán experiencias, recibirán capacitaciones y analizarán la repercusión de esos fenómenos.
Los restauranteros, operadores turísticos, hoteleros, agencias de viajes, guías, empresarios y todos los integrantes de esa cadena de valor solicitan al Gobierno Nacional una mirada hacia esta zona del territorio nacional.
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Esperan un repunte de la economía durante las festividades de fin y comienzos de año, cuando llegan muchos turistas para apreciar y participar en el Desfile de los Genitores y los carnavales, con espectáculos musicales incluidos.
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