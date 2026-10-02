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Alerta de seguridad de Estados Unidos preocupa al sector turístico de Ocaña
La advertencia incide en el flujo de viajeros hacia la provincia y el Catatumbo.
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jsarabia
En el municipio de La Playa de Belén se adoptan estrategias para promover el turismo.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Viernes, 2 de Octubre de 2026

La dinámica del turismo en los municipios de la provincia de Ocaña se vería afectada ante la emisión de una alerta de seguridad impartida a los connacionales por los Estados Unidos para viajar al departamento de Norte de Santander.

La compleja situación de alteración del orden público, con ataques ejecutados por grupos al margen de la ley, especialmente en la zona del Catatumbo, insta al Departamento de Estado a hacer las advertencias en las que recomienda abstenerse por completo de visitar la región y cualquier zona ubicada dentro del radio de acción de 10 kilómetros (5 millas) de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Ante esa determinación, el gestor cultural y guía turístico de La Playa de Belén, Campo Elías Pacheco Ruedas, aseguró que, aunque el tema no es nuevo, repercute ostensiblemente en el número de personas que emprenden un viaje hacia esta zona del país.

Lea además: Comunicado de Estados Unidos preocupa a habitantes y gremios económicos de Norte de Santander

Esas prohibiciones internacionales derivadas de la agudización del conflicto armado inciden en la llegada de visitantes. Sí nos afecta. A raíz de la difusión de la información sobre los ataques en los municipios de Ábrego, Ocaña y El Carmen, la gente lo piensa para hacer el recorrido”, precisó el vocero.
 

En el municipio de La Playa de Belén se adoptan estrategias para promover el turismo.

La Playa de Belén, un oasis

Muchos extranjeros con casas rodantes arriban a ese municipio, declarado patrimonio cultural, en busca de un remanso de paz para descansar y, a través de las plataformas, buscan los destinos.

En el caso del Área Natural Única Los Estoraques, está conectada con la ruta de viajeros de Suramérica, quienes, mediante aplicaciones, se enteran de la situación en las carreteras para pernoctar en la provincia.

“En los últimos días hemos tenido presencia de ciudadanos de los Estados Unidos, Alemania y Francia, quienes utilizan las redes para acceder a los servicios básicos, sin contratiempo alguno. Infortunadamente, esas cifras han disminuido y esperamos que el receso estudiantil de octubre y la temporada alta de fin y comienzos de año no se vean afectados”, agregó Pacheco.

Conjuntamente con la Red de Pueblos Patrimonios, entre los que se cuenta La Playa de Belén, se adoptan estrategias encaminadas a fortalecer ese renglón de la economía, con la implementación del pasaporte de la Ruta de la Gran Convención, mediante el cual se entregan descuentos en los establecimientos comerciales a los turistas.

Lea también: Estados Unidos recomienda no viajar a Norte de Santander por riesgo de ataques y secuestros

Se solicita, igualmente, a las autoridades reforzar los esquemas de seguridad en las carreteras para brindar tranquilidad a propios y visitantes.
 

En el municipio de La Playa de Belén se adoptan estrategias para promover el turismo.
En el municipio de La Playa de Belén se adoptan estrategias para promover el turismo.

Golpe a la economía regional

En el sector hotelero se siente el impacto de la violencia con gran intensidad, ya que la gente se abstiene de visitar la región.

La administradora del hospedaje El Príncipe, en Ocaña, Piedad Lucila Lemus Castilla, califica como preocupante la disminución de los clientes, quienes temen llegar a la ciudad debido a la escalada de violencia de los últimos meses y a las advertencias hechas por Estados Unidos.

La situación es bastante crítica en materia económica, ya que este año ha disminuido el número de visitantes en comparación con años anteriores.

Del 7 al 8 de octubre estarán participando en la Cuarta Edición del Encuentro Turístico y Hotelero del Oriente Colombiano, en la ciudad de Cúcuta, donde vivirán experiencias, recibirán capacitaciones y analizarán la repercusión de esos fenómenos.

Los restauranteros, operadores turísticos, hoteleros, agencias de viajes, guías, empresarios y todos los integrantes de esa cadena de valor solicitan al Gobierno Nacional una mirada hacia esta zona del territorio nacional.

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Esperan un repunte de la economía durante las festividades de fin y comienzos de año, cuando llegan muchos turistas para apreciar y participar en el Desfile de los Genitores y los carnavales, con espectáculos musicales incluidos.

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