Gobernador presentó las obras que necesita el departamento en el PND

La conexión vial entre Norte de Santander y Santander, el mejoramiento de los corredores estratégicos del Catatumbo y la ampliación de la infraestructura hospitalaria hacen parte de las prioridades que el gobernador William Villamizar Laguado expuso para que sean tenidas en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo.

Durante el ejercicio de planeación emprendido ayer en Cúcuta, el mandatario presentó una matriz de proyectos con los que busca reducir las brechas históricas del departamento en infraestructura, servicios públicos, conectividad energética y desarrollo económico.

La propuesta fue dirigida al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a su equipo de Gobierno, con el propósito de articular las necesidades de Norte de Santander con las inversiones nacionales.

Entre las iniciativas sobresale la construcción de la doble calzada Pamplona-Bucaramanga, una obra en la que se coincide en orden de prioridad con las autoridades de Santander. Porque se considera estratégica para integrar los dos departamentos, facilitar el transporte de mercancías y mejorar las condiciones de competitividad de los empresarios.

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El gobernador señaló que la doble calzada ya está construida hasta Pamplona, pero falta completar el tramo entre este municipio y Bucaramanga. Por ello, insistió en que su terminación debe convertirse en un propósito compartido por Norte de Santander, Santander y el Gobierno nacional.

La iniciativa está estimada en 1,8 billones de pesos e incluye la construcción de 28 puentes, diez carriles de adelantamiento y dos intercambiadores viales.

Conectividad para impulsar la competitividad regional

Además de la vía Pamplona-Bucaramanga, Villamizar puso sobre la mesa el corredor Cúcuta-Ocaña, para el cual se plantea una inversión de 1,5 billones de pesos en una vía de quinta generación (5G), con intervenciones en 201 kilómetros mediante obras de mejoramiento y mantenimiento.



Dentro de esta conexión, el mandatario destacó la posibilidad de construir un túnel entre La Sanjuana y Ábrego, con el que se reducirían los tiempos de desplazamiento y se facilitaría la comunicación entre Cúcuta, Ocaña y otras zonas del departamento.

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La agenda vial también contempla la pavimentación y construcción de puentes en la carretera Cúcuta-Tibú, con una inversión cercana a los 150.000 millones de pesos. La obra busca mejorar el acceso a una de las zonas con mayores necesidades de infraestructura y fortalecer la conexión con el Catatumbo.

A estos proyectos se suma el Tren del Catatumbo, cuya primera fase contempla estudios de factibilidad para un trazado aproximado de 250 kilómetros entre El Zulia, Puerto Santander y La Gloria, en el departamento del Cesar.



