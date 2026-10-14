Gobernador presentó las obras que necesita el departamento en el PND

La conexión vial entre Norte de Santander y Santander, el mejoramiento de los corredores estratégicos del Catatumbo y la ampliación de la infraestructura hospitalaria hacen parte de las prioridades que el gobernador William Villamizar Laguado expuso para que sean tenidas en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo.
Durante el ejercicio de planeación emprendido ayer en Cúcuta, el mandatario presentó una matriz de proyectos con los que busca reducir las brechas históricas del departamento en infraestructura, servicios públicos, conectividad energética y desarrollo económico.
La propuesta fue dirigida al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a su equipo de Gobierno, con el propósito de articular las necesidades de Norte de Santander con las inversiones nacionales.
Entre las iniciativas sobresale la construcción de la doble calzada Pamplona-Bucaramanga, una obra en la que se coincide en orden de prioridad con las autoridades de Santander. Porque se considera estratégica para integrar los dos departamentos, facilitar el transporte de mercancías y mejorar las condiciones de competitividad de los empresarios.
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El gobernador señaló que la doble calzada ya está construida hasta Pamplona, pero falta completar el tramo entre este municipio y Bucaramanga. Por ello, insistió en que su terminación debe convertirse en un propósito compartido por Norte de Santander, Santander y el Gobierno nacional.
La iniciativa está estimada en 1,8 billones de pesos e incluye la construcción de 28 puentes, diez carriles de adelantamiento y dos intercambiadores viales.
Conectividad para impulsar la competitividad regional
Además de la vía Pamplona-Bucaramanga, Villamizar puso sobre la mesa el corredor Cúcuta-Ocaña, para el cual se plantea una inversión de 1,5 billones de pesos en una vía de quinta generación (5G), con intervenciones en 201 kilómetros mediante obras de mejoramiento y mantenimiento.
Dentro de esta conexión, el mandatario destacó la posibilidad de construir un túnel entre La Sanjuana y Ábrego, con el que se reducirían los tiempos de desplazamiento y se facilitaría la comunicación entre Cúcuta, Ocaña y otras zonas del departamento.
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La agenda vial también contempla la pavimentación y construcción de puentes en la carretera Cúcuta-Tibú, con una inversión cercana a los 150.000 millones de pesos. La obra busca mejorar el acceso a una de las zonas con mayores necesidades de infraestructura y fortalecer la conexión con el Catatumbo.
A estos proyectos se suma el Tren del Catatumbo, cuya primera fase contempla estudios de factibilidad para un trazado aproximado de 250 kilómetros entre El Zulia, Puerto Santander y La Gloria, en el departamento del Cesar.
El conjunto de iniciativas busca mejorar la movilidad de pasajeros y mercancías, facilitar el acceso a los mercados y fortalecer la articulación de Norte de Santander con otras regiones del país.
Distrito especial fronterizo para generar empleo formal
El gobernador advirtió que las inversiones en infraestructura deben acompañarse de medidas que estimulen la actividad empresarial y permitan reducir la informalidad laboral.
Recordó que Norte de Santander tiene más de 1,5 millones de habitantes, una tasa de desocupación del 8 % y una informalidad superior al 60 %, cifras que, según explicó, obligan a concentrar esfuerzos en el desarrollo productivo, el respaldo a los gremios y el fortalecimiento de los sectores económicos.
El departamento aporta el 1,6 % del producto interno bruto nacional y cuenta con 479 kilómetros de frontera, una condición que, a juicio del mandatario, representa una oportunidad para dinamizar el comercio binacional.
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En ese contexto, solicitó estudiar la creación de un distrito especial fronterizo que contemple ventajas arancelarias e incentivos para las empresas que ya operan en la región y para aquellas que decidan establecerse en ella.
Villamizar también planteó la necesidad de facilitar los procedimientos en los puentes internacionales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las autoridades migratorias, teniendo en cuenta la dinámica comercial que empieza a tomar fuerza en Venezuela.
La propuesta busca crear condiciones para atraer inversiones, promover la formalización empresarial y ampliar las oportunidades de empleo, con el respaldo de medidas que puedan adoptar las autoridades nacionales y territoriales.
Seguridad y oportunidades para el Catatumbo
La seguridad fue otro de los asuntos señalados por el gobernador como indispensable para el desarrollo regional. En su intervención, mencionó la presencia de estructuras armadas ilegales como el Eln y las disidencias de las Farc, cuya actuación afecta la tranquilidad de las comunidades y las posibilidades de crecimiento económico.
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El mandatario sostuvo que la recuperación de las condiciones de seguridad debe acompañar las inversiones públicas, especialmente en territorios donde la violencia ha limitado la movilidad, la actividad empresarial y las oportunidades para las nuevas generaciones.
En ese sentido, insistió en que mejorar las vías del Catatumbo no solo permitirá reducir los tiempos de viaje, sino también facilitar el transporte de productos, acercar los servicios institucionales y ampliar las posibilidades de desarrollo para sus habitantes.
Más recursos para hospitales y atención en salud
La matriz de proyectos estratégicos también incluye iniciativas para ampliar la infraestructura hospitalaria del departamento.
Una de ellas es la construcción de una nueva torre de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, con una inversión estimada en 100.000 millones de pesos. La obra busca fortalecer la capacidad de atención de uno de los principales centros asistenciales de Norte de Santander.
Asimismo, se contempla la construcción del Centro de Atención en Salud Mental Rudesindo Soto, en El Zulia, valorado en 55.000 millones de pesos, y un hospital en la ciudadela de Juan Atalaya, en Cúcuta.
Estas iniciativas apuntan a ampliar la oferta de servicios médicos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a las necesidades de la población.
Saneamiento básico y conexión al sistema nacional de gas
En materia ambiental, el gobernador incluyó la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Metropolitana, un proyecto estimado en 1,12 billones de pesos que contempla dos plantas, emisores finales e interceptores del sistema de alcantarillado sanitario.
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La iniciativa busca avanzar en el tratamiento de las aguas residuales y reducir la contaminación asociada a los vertimientos, mediante una infraestructura que requiere la articulación de recursos nacionales y territoriales.
La matriz también contempla la interconexión de Norte de Santander con el sistema troncal nacional de gasoductos, mediante la construcción de un ducto entre Aguachica, en Cesar, y Cúcuta. El proyecto requeriría inversiones públicas y privadas para ampliar el acceso al gas y fortalecer la conectividad energética del departamento.
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