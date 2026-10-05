Exportaciones de Colombia crecieron 15,1% y alcanzaron US$4.456 millones

El DANE informó que para agosto de 2026 las exportaciones nacionales sumaron US$4.456,2 millones y presentaron un crecimiento de 15,1% frente a agosto de 2025.

Según el análisis de la institución esta variación positiva se debió principalmente al aumento del 127,0% en las ventas externas del grupo de Otros sectores.

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En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas participaron con 40,1% del valor total de las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas con 23,9%, Manufacturas con 20,0% y Otros sectores con 16,0%.

En agosto de 2026 se exportaron 11,9 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de 2,4% frente a agosto de 2025.

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En cuanto a la división según los grupos de productos, el DANE destacó que las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$1.786,1 millones y presentaron un crecimiento de 23,8% frente a agosto de 2025, este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento de las ventas de hulla, coque y briquetas y petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos.

En agosto de 2026 las exportaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$892,2 millones y presentaron un crecimiento de 5,6%, frente a agosto de 2025. Este comportamiento se explicó principalmente por las mayores ventas externas de productos químicos y productos conexos y artículos manufacturados diversos.

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Finalmente la institución destacó que las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$1.066,8 millones y presentaron una caída de 16,0%, comparado con agosto de 2025. Este comportamiento se explicó principalmente por las menores exportaciones de café sin tostar descafeinado o no y extractos, esencias y concentrados de café.

En cuanto a las exportaciones según países de destino, el análisis de la institución resaltó que Estados Unidos fue el principal destino con una participación de 27,2% en el valor total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá, Italia, Perú, Brasil, Países Bajos, y México.

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