'¡No más extorsión!': el SOS de los empresarios de Norte de Santander a la viceministra de Defensa

“Sin seguridad no puede haber inversión ni generación de empleo”. Ese fue uno de los principales mensajes que empresarios y dirigentes gremiales de Norte de Santander le llevaron a la viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Claudia Carrasquilla, durante una reunión en Cúcuta, en la que pidieron acciones contra la extorsión y la criminalidad

Carrasquilla, en representación del ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, recibió de parte de la Gran Alianza Empresarial (GAE) el documento ‘Norte seguro, propuesta de fortalecimiento económico y empresarial’, el cual comprende seis puntos clave para reactivar la dinámica comercial de la frontera.

En la reunión desarrollada en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el clamor principal a la funcionaria del Gobierno fue trabajar por una ciudad más segura, combatir la criminalidad y fomentar la visita de los turistas venezolanos.

Lea: Cuatrillizos varones que serían idénticos: el sorprendente caso de una pareja de Caucasia

El presidente de la Asociación de Industriales de la Arcilla (Induarcilla), Iván Gelvez, le dijo a la viceministra que “sin seguridad no hay negocios”, por eso consideró que el Gobierno les debe dar la mano, para recuperar la buena imagen de la ciudad ante el resto de Colombia, Venezuela y el mundo.

“Hoy le damos un grito, un llamado SOS, de urgencia, porque sin seguridad se deprime el espíritu emprendedor, no hay ese entusiasmo inversionista, no hay nada… Tenemos que acabar la extorsión, y eso es un trabajo que podemos hacer juntos. Viceministra, ayúdenos a recuperar la economía y el centro de la ciudad”, agregó el representante de los arcilleros.

Blindar la ciudad, recuperar la noche

El director ejecutivo de la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares) en Norte de Santander, José Luis Mora, le pidió a Carrasquilla que los “deje llegar, al menos, hasta diciembre con una ciudad blindada durante las noches, principalmente, los fines de semana”, porque sus ventas han caído hasta 60% por la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía.

“Nuestra proposición es muy clara: estamos empezando octubre y se viene noviembre; dennos todas las garantías los viernes y sábados, para que la gente se sienta plenamente segura y salga a disfrutar de los atractivos y servicios que ofrece la economía nocturna”, subrayó Mora.

Además, le sugirió a la representante del Gobierno apoyarlos en la organización de unas caravanas, para traer turistas y compradores desde Venezuela. Sin embargo, sostuvo que, para que esa estrategia se pueda impulsar, los visitantes requieren garantías.

Infórmese: Luisa Fernanda Restrepo asumió la dirección de los Museos Independencia y Quinta de Bolívar

“La gente dice que no viene por la inseguridad, por las acciones de los agentes de Tránsito de Villa del Rosario, que los taxistas tienen precios de sus carreras muy altos. Entonces les decimos a ellos, con esas caravanas: ‘vengan, los recibimos con la seguridad, con el respaldo de las autoridades, con guías y nosotros nos encargamos de llevarlos a disfrutar de lo que deseen”, informó.

El director ejecutivo de Asobares insistió que es importante la articulación con Migración Colombia, el Ejército y la Policía. Además, aseguró que, “históricamente los alféreces de Villa del Rosario han jodido a todo el mundo”, por lo que la Alcaldía necesita revisar esa situación.

“El secretario de Seguridad de ese municipio nos dijo: ‘si tienen una denuncia, háganla’. Por eso, le respondí: encárguese de Tránsito, porque qué conveniente que nos pongan los alféreces en las entradas a Colombia. Entonces, se pusieron bravos, pero la verdad es que nos tienen jodidos”, añadió José Luis Mora.

A las solicitudes para Claudia Carrasquilla se sumó la directora ejecutiva de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander (Asesnort), María Eugenia Martínez, quien resaltó la necesidad de combatir tres problemas:

El combustible refinado robado del poliducto del sur de Cesar. El pategrillo, fabricado con el hidrocarburo hurtado del oleoducto Caño Limón-Coveñas. La gasolina de contrabando procedente de Venezuela, los cuales son comercializados por los pimpineros o informales.

Esta situación se ha traducido en la disminución de las ventas de estas empresas en 40%, en los últimos meses, según Martínez.

Ingrese: Defensoría pide esclarecer muerte de líder afrodescendiente en Nariño

Cúcuta, ciudad priorizada

Tras escuchar las intervenciones de los asistentes, la viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Claudia Carrasquilla, recordó que llevan 54 días de gobierno, con “buenos resultados” en esta materia.

“Cúcuta no es ajena. Cúcuta es una de las nueve ciudades que tenemos priorizadas en un plan de bloque operativo de seguridad urbana y de defensa, al igual que las campañas militares y policiales que se viene haciendo para perseguir el crimen organizado. Esta es la razón de nuestra presencia en el territorio”, manifestó.

La viceministra recalcó que la administración de Abelardo de la Espriella “está mirando a Cúcuta”, por lo que trabaja en beneficio, no solo de los comerciantes y empresarios, sino de toda la ciudadanía.

“Ustedes me están pidiendo que sea la interlocutora para que aquí vengan las demás carteras a una reunión con ustedes, así será. La vamos a programar”, dijo Carrasquilla.

A su salida del evento con los empresarios, la viceministra de Defensa sostuvo un encuentro con el alcalde Jorge Acevedo, en la que el mandatario le presentó la estrategia orientada a fortalecer la presencia institucional y la seguridad en Cúcuta.

Igualmente, Acevedo abordó la situación de criminalidad que enfrenta la ciudad y la necesidad de continuar articulando esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y organismos de seguridad para responder a los desafíos y proteger a la ciudadanía.

Lea aquí: Fedearroz pide auxilio y el ministro Dangond responde con lupa sobre sus recursos parafiscales

Piden tres meses sin IVA

El presidente de la GAE, Jairo Ramos, destacó que el documento entregado fue firmado por gremios, algunas entidades y comerciantes. Este plasma seis puntos específicos para desarrollarse a corto, mediano y largo plazo:

Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en fechas especiales para estimular el comercio. Ampliación del régimen de las Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE). Devolución del IVA a los turistas venezolanos, lo cual existe en la normativa, pero que, a su juicio, a la población se le dificulta aprovecharlo. Piden instalar ventanillas en centros comerciales para el trámite. Implementación de una Zona Especial de Intervención Fronteriza (ZEIF). Flexibilización del ingreso de turistas venezolanos. Incentivos por medio de líneas de créditos con Bancóldex.

“Ya que se aproxima Navidad, estamos solicitando la exoneración del IVA por tres meses al Gobierno. Logramos en el año 2010 no tener IVA, cuando se dio la emergencia social y económica. Creo que ahorita es un momento para analizar este tema, por la calificación negativa que le dio Estados Unidos a Norte de Santander. Podemos tener una medida de emergencia social y económica para Cúcuta y el departamento, mediante un decreto”, añadió Ramos.

El representante de los empresarios dijo que, igualmente, deben sumar esfuerzos para que EE. UU. levante la alerta de seguridad sobre la región, porque afecta gravemente el turismo ,la inversión y el desarrollo económico.

El presidente de la GAE sostuvo que la viceministra Claudia Carrasquilla será la encarga de canalizar los distintos puntos, por lo que buscan que se lleven cabo mesas de trabajo con distintos delegados del Ejecutivo Nacional entre los sectores productivos, entidades, alcaldías del área metropolitana y la Gobernación.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion