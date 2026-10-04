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Luisa Fernanda Restrepo asumió la dirección de los Museos Independencia y Quinta de Bolívar
La comunicadora social, con más de 20 años de experiencia en gestión cultural, estará al frente de ambos espacios patrimoniales.
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crojas
Luisa Fernanda Restrepo asumió la dirección de los Museos Independencia y Quinta de Bolívar
Colprensa
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Domingo, 4 de Octubre de 2026

La comunicadora social Luisa Fernanda Restrepo Pérez asumió la dirección de los Museos Independencia Casa del Florero y Quinta de Bolívar.

El anuncio fue hecho por la cartera, luego de que Restrepo tomara posesión del cargo ante la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín.

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Además de ser comunicadora, Restrepo cuenta con estudios en filosofía y tiene más de 20 años de experiencia en gestión cultural y publicaciones especializadas.

De acuerdo con el comunicado del ministerio, al frente de la Casa Museo Quinta de Bolívar, tendrá a su cargo “una institución dedicada a investigar, conservar, comunicar y divulgar el patrimonio cultural, natural e histórico, promoviendo el diálogo alrededor de los legados de Simón Bolívar y las nuevas voces sobre los procesos independentistas”.

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Por su parte, en el Museo de la Independencia Casa del Florero, su gestión estará orientada a la conservación, investigación y divulgación del patrimonio cultural e histórico de la nación, “generando conversaciones sobre independencia, ciudadanía, derechos culturales y memoria”.

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