Un hombre identificado como Wilmer Jeison Quintero Urbina murió luego de ser víctima de un ataque sicarial en inmediaciones del parque Santander, en el centro de Cúcuta.
El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre, cuando la víctima se movilizaba en una motocicleta negra automática, de placa MTS 81G, por la avenida 5 con calle 10.
De acuerdo con la información conocida, un hombre que se desplazaba en otra motocicleta se le acercó y le disparó en repetidas oportunidades. Tras el ataque, Quintero Urbina cayó sobre el costado derecho de la vía, mientras su motocicleta terminó sobre el andén del parque Santander.
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El responsable huyó del lugar, mientras que el herido fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, donde inicialmente permanecía bajo pronóstico reservado.
Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este hecho de violencia, identificar al responsable y establecer los móviles del ataque.
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