Con mentiras, engaños y promesas vacías, Martín Díaz Barrientos habría logrado llevarse a un niño de tan solo 10 años desde el barrio Niña Ceci, donde vivía con una familiar, hasta una vivienda ubicada en la zona rural de Bochalema, por motivos que aún no han sido esclarecidos.

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Este aparente caso de secuestro, que terminó con la recuperación del menor, se desarrolló en cuestión de horas, durante la mañana de ayer, 17 de noviembre. Todo habría comenzado días antes, cuando el hombre convenció al niño de encontrarse con él en la madrugada, aprovechando que la persona encargada de su cuidado saldría a trabajar.

Y así ocurrió. Desde muy temprano, ambos se encontraron y emprendieron el viaje hacia Bochalema. Pasaron varias horas sin que se conociera el paradero del pequeño, por lo que su ausencia comenzó a generar preocupación y el caso fue reportado a las autoridades.

Tras recibir la alerta, unidades del Gaula de la Policía iniciaron las labores de búsqueda y lograron rastrear al niño hasta una vivienda, donde fue encontrado en buenas condiciones de salud. Según se conoció, aparentemente no presentaba señales visibles de temor ni se encontraba excesivamente preocupado.

Una allegada del detenido intentó explicarles la situación a los uniformados y manifestó que el hombre tendría una discapacidad mental. Sin embargo, esto no impidió que se hiciera efectiva su captura por el delito de secuestro.

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