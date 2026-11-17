Un reportaje de Jon Lee Anderson, un poco en tono de artículo de opinión, publicado en el prestigioso medio estadounidense The New Yorker titulado “Venezuela’s Collaborator-in-Chief” (o también: “La colaboradora en jefe de Venezuela”) pinta un retrato polémico de Delcy Rodríguez, la actual encargada del gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026.

El texto la presenta como una figura transformada: de leal incondicional del chavismo durante un cuarto de siglo a una líder acusada de funcionar como marioneta de la administración Trump.

En el reportaje de Jon Lee Anderson para The New Yorker, hay un momento en el que el periodista le pregunta directamente a Delcy Rodríguez si realmente aspira a ser presidenta de Venezuela (es decir, si quiere ser candidata en unas eventuales elecciones).

Su respuesta es bastante elusiva y se ha vuelto una de las frases más comentadas del artículo:

“Puedo decirle que es un trabajo muy difícil, muy complejo. Me gusta ser venezolana y me gusta defender a Venezuela. Me gusta defender nuestra identidad. Me gusta defender nuestra historia. Me gusta poder servir a los más necesitados. Ahora bien, usted dice algo muy claro: que nunca he deseado participar en elecciones, porque no ha sido lo mío”.

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Los puntos más controvertidos que destaca el reportaje

“Marioneta de Trump” y relación imperial. Aunque Rodríguez denunció inicialmente el operativo estadounidense como “bárbaro” e “ilegítimo”, Anderson sostiene que ha hecho poco por desmentir la percepción de que actúa bajo control de Washington. El periodista afirma que “todo el mundo sabe que [los estadounidenses] son ellos quienes dirigen el país” y compara la situación con “la relación abiertamente imperial más cercana que Estados Unidos ha tenido desde que gobernó Filipinas” a principios del siglo XX. Trump, por su parte, ha hablado de Venezuela como posible “estado número 51” y se jactó en un discurso: “Al vencedor le corresponde el botín”.

Sospechas de colaboración en la caída de Maduro. Muchos venezolanos, según el texto, creen que Rodríguez colaboró de alguna forma en el secuestro de su antiguo jefe para quedarse con el poder. Un exasesor de alto nivel de Hugo Chávez la califica de “la Pétain de Venezuela”, en referencia al colaboracionista francés que encabezó el régimen de Vichy.

Apertura petrolera y el “mayor acuerdo de la historia”. Rodríguez abrió la industria petrolera nacionalizada a empresas privadas. En agosto, Trump anunció lo que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, que beneficia fuertemente a intereses estadounidenses y a un consorcio ligado al empresario venezolano Alejandro Betancourt. Críticos ven en esto una entrega de recursos estratégicos a cambio de la permanencia en el poder.

Amnistía y cierre de El Helicoide: ¿iniciativa propia o presión externa? La dirigente impulsó una amnistía general que liberó a casi 200 presos políticos y ordenó el cierre de El Helicoide, la infame cárcel de la policía secreta. Ella sostiene que son decisiones propias. El reportaje señala que muchos venezolanos creen que actúan bajo presión de Estados Unidos. La Asamblea Nacional, controlada por su hermano Jorge Rodríguez, aprobó las medidas por unanimidad.

Visitas de alto nivel de EE.UU. y restablecimiento de relaciones. Poco después de asumir, recibió al director de la CIA, al secretario de Energía y al jefe del Comando Sur (que previamente había supervisado ataques letales contra embarcaciones civiles frente a las costas venezolanas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico). En marzo restableció las relaciones diplomáticas rotas durante el primer mandato de Trump.

El “triunvirato” que sigue controlando el poder. Rodríguez gobierna junto a su hermano Jorge (presidente de la Asamblea) y Diosdado Cabello, quien mantiene influencia sobre la policía secreta y los colectivos. Cabello sigue sancionado por EE. UU. y con recompensa de 25 millones de dólares por cargos de “narcoterrorismo”, pero permanece en su cargo con aparente visto bueno de Washington.

El artículo de Anderson, basado en viajes recientes a Venezuela y una entrevista con Rodríguez en La Estancia (propiedad de PDVSA), describe a la dirigente como una tecnócrata de apenas 1,50 m, con estilo de profesora, que se presenta como artífice de “un profundo proceso de transformación”. Ella insiste en que busca la paz y la vía diplomática, pero el texto subraya la contradicción entre su pasado antiimperialista (hija de un guerrillero torturado y asesinado por el Estado en los años 70) y su actual acomodamiento con Estados Unidos.

El reportaje deja abierta la pregunta central: ¿es Delcy Rodríguez una superviviente pragmática obligada a negociar con una potencia superior, o la colaboradora que entrega soberanía y recursos a cambio de permanecer en el poder?

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