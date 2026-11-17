La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, continúa ampliando su agenda de relaciones internacionales con una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos, donde busca fortalecer los vínculos diplomáticos y comerciales, así como explorar nuevas oportunidades de inversión y cooperación económica.



La mandataria arribó este domingo a Abu Dabi, capital emiratí, como parte de una gira que también ha incluido Turquía y Catar, países en los que desarrolló encuentros con representantes de alto nivel para abordar iniciativas de cooperación bilateral y asuntos de interés internacional.



A su llegada fue recibida por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, y el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi.

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La delegación venezolana está integrada por el canciller Oliver Blanco, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, quienes acompañan las gestiones orientadas a ampliar los espacios de colaboración económica y comercial.



Rodríguez destacó que su visita representa una oportunidad para promover alianzas estratégicas y generar nuevas posibilidades de inversión que contribuyan al desarrollo de ambos países.

Agenda económica y diplomática en Catar



Antes de su llegada a Emiratos Árabes Unidos, la presidenta venezolana sostuvo un encuentro en Doha con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, durante el cual abordaron mecanismos para profundizar la cooperación bilateral, especialmente en materia económica y de inversiones.

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Durante las conversaciones, ambas partes expresaron su interés en mantener el diálogo y la coordinación sobre asuntos internacionales, así como en identificar nuevas áreas de colaboración.



La gira también incluyó la participación de Rodríguez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Turquía, donde coincidió con representantes internacionales y sostuvo contactos diplomáticos.



Con esta nueva escala en Emiratos Árabes Unidos, Venezuela da continuidad a una agenda exterior enfocada en diversificar sus relaciones económicas, promover oportunidades de inversión y fortalecer los mecanismos de cooperación con países de Oriente Medio.

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