¡Fracaso en el espacio! Cohete falló en pleno vuelo y destruyó 40 satélites de Amazon

Un lanzamiento espacial contratado por Amazon terminó en fracaso este domingo, luego de que un cohete Vulcan, operado por United Launch Alliance (ULA, empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin), sufriera una anomalía durante el vuelo y no consiguiera llevar su carga útil a la órbita terrestre.

El vehículo despegó desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41, en Florida, pero aproximadamente diez minutos después presentó una falla que provocó la pérdida de la misión. Como consecuencia, fueron destruidos los 40 satélites de internet que transportaba para Amazon Leo, la red con la que la compañía busca ampliar su presencia en el mercado de conectividad satelital.

La causa del incidente es una incógnita. Sin embargo, el episodio representa un revés para ULA, que busca consolidar el Vulcan como su principal vehículo de lanzamiento y establecer una frecuencia regular de misiones para atender la creciente demanda de despliegue de satélites.

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Las razones del fallo se desconocen

A través de su cuenta en X, United Launch Alliance confirmó que el vehículo presentó una anomalía durante el vuelo y reconoció que no consiguió completar el objetivo de la misión.

“Basado en los datos recibidos por nuestro director de Lanzamiento, confirmamos que el vehículo Vulcan, lanzado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41, sufrió una anomalía 10 minutos después del despegue y no logró entregar la misión de Amazon a la órbita”, informó la compañía.

La empresa aseguró que no cuenta con información suficiente para determinar qué provocó el problema, debido a que el incidente es reciente. No obstante, agregó que cada lanzamiento proporciona información técnica que permite identificar posibles fallas y mejorar los siguientes vuelos.

ULA dijo que no cumplió con los estándares de éxito que establece para sus misiones. La compañía señaló que su propósito es garantizar el acceso al espacio tanto para Estados Unidos como para los clientes que contratan sus servicios.

La compañía se comprometió a mantener informados a sus clientes durante la investigación y señaló que estos tendrán visibilidad sobre el proceso de análisis, que incluirá una metodología rigurosa para identificar las causas y establecer las medidas correctivas.

Amazon perdió 40 satélites

Por su parte, Amazon Leo reconoció que los lanzamientos espaciales implican riesgos, especialmente cuando se trata de las primeras misiones de un vehículo.

En un mensaje publicado en X, la compañía señaló que existe un riesgo inherente en cualquier lanzamiento y que este es mayor en las misiones inaugurales. Esta era la primera ocasión en que Amazon confiaba al cohete Vulcan el transporte de sus satélites.

Pese al resultado, Amazon manifestó confianza en que ULA podrá extraer aprendizajes del incidente y continuar con sus planes de largo plazo utilizando este vehículo.

El incidente tiene especial relevancia para United Launch Alliance porque, según medios especializados, constituye el primer lanzamiento fallido de la compañía desde su creación en 2006.

ULA es una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin, dos compañías estadounidenses del sector aeroespacial y de defensa. El cohete Vulcan es su nuevo vehículo insignia y fue desarrollado para sustituir progresivamente a los Atlas 5.

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La pérdida de esta misión supone un contratiempo para los planes de la empresa de aumentar la frecuencia de sus lanzamientos y atender los contratos que tiene con clientes interesados en desplegar satélites.

La investigación deberá establecer qué provocó la anomalía y cuáles serán los ajustes necesarios antes de reanudar las operaciones.

¿Cuántos lanzamientos contrató Amazon con el cohete Vulcan?

Amazon contrató 38 vuelos con el cohete Vulcan para desplegar cientos de satélites de su red Leo, con la que pretende competir en el mercado de internet satelital frente a Starlink, el servicio de SpaceX.

El acuerdo convierte a ULA en uno de los proveedores fundamentales para poner en órbita la infraestructura que necesita Amazon para desarrollar su negocio de conectividad.

Antes de comenzar a utilizar el Vulcan, Amazon había recurrido a los cohetes Atlas 5, también operados por ULA, para realizar ocho lanzamientos.