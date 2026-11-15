Javier Milei confirmó que buscará la reelección en 2027 y lanzó millonaria promesa económica

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que buscará la reelección en los comicios de 2027, con el propósito de extender su mandato, iniciado en diciembre de 2023.

El anuncio lo hizo durante la inauguración de una exposición en Buenos Aires, donde despejó las dudas sobre sus aspiraciones políticas. "Para los que dudan de si estoy yendo por la reelección, sí, me presentaré a la reelección", afirmó.

Tras confirmar su intención de continuar en el poder, Milei adelantó algunas de sus propuestas económicas para un eventual segundo mandato. Entre ellas mencionó la ampliación de las relaciones comerciales de Argentina hasta alcanzar al 90 % de los países del mundo y la devolución de 500.000 millones de dólares a los ciudadanos mediante una reducción de impuestos, siempre que se cumplan las proyecciones económicas de su Gobierno.

"El objetivo es comerciar con el 90 % del planeta. Vamos a seguir bajando impuestos y, de cumplirse el escenario base, les vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda", sostuvo durante un discurso citado por el diario La Nación.

"¡Miren si tenemos cosas para hacer a Argentina grande nuevamente!", agregó.

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Milei defendió los resultados de su gestión económica

Durante su intervención, el mandatario defendió el rumbo económico de su administración y aseguró que Argentina está en proceso de recuperación, pese a las consecuencias sociales de las medidas de ajuste implementadas desde su llegada al poder.

"En los cien años anteriores a nuestra llegada al poder, Argentina se había aislado cada vez más y nos habíamos empobrecido cada vez más", manifestó, al señalar que la economía nacional está retomando el crecimiento.

Milei atribuyó parte de las dificultades históricas del país al aislamiento comercial y aseguró que, según cifras de su Gobierno, Argentina pasó de comerciar con el 10 % de los países del mundo cuando asumió la Presidencia a tener relaciones comerciales con el 30 % en la actualidad.

Asimismo, defendió las políticas de desregulación y otras iniciativas de su administración, como la modificación de la Ley de Glaciares, que, según sus proyecciones, permitiría multiplicar por 20 las exportaciones de minerales. También destacó la derogación de la Ley de Alquileres como ejemplo de la eliminación de controles sobre los precios.

"Estoy hablando solamente de dos cositas, pero tocamos 18.000", afirmó.

Desde su llegada al poder, en diciembre de 2023, Milei ha impulsado un profundo programa de ajuste económico basado en la reducción del gasto público, el control de la inflación, el equilibrio de las cuentas fiscales y la eliminación de regulaciones.

Su política de austeridad, representada simbólicamente por la motosierra que ha exhibido en distintos actos, ha generado una fuerte división en la sociedad argentina.

Aunque la inflación ha disminuido y las cuentas públicas han alcanzado el equilibrio presupuestario, las medidas también han tenido efectos sociales, entre ellos pérdidas de empleos y reducciones en los subsidios destinados a sectores como la energía y el transporte público.

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