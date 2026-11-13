Eln, Clan del Golfo y disidencias de las Farc entran en la lista de grupos terroristas de Paraguay

El Gobierno de Paraguay en cabeza de su nuevo presidente, Pedro Alliana, amplió la lista de organizaciones consideradas terroristas por su país, al incluir, entre otras, al Tren de Aragua de Venezuela, la guerrilla del Eln de Colombia, el Cartel del Golfo de México y la Mara Salvatrucha de El Salvador.

La decisión se adoptó en atención a la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica suscrita por los países integrantes de la coalición del ‘Escudo de las Américas’ impulsada por el Gobierno del presidente de EE. UU., Donald Trump, quienes se reunieron en septiembre en Nueva York en medio de la Asamblea General de la ONU.

Otras organizaciones criminales incluidas

El texto incorporó al listado a la pandilla salvadoreña Barrio 18, así como al Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, en Colombia.

Alliana, que asumió el cargo el pasado viernes, horas después de la destitución del hasta entonces mandatario Santiago Peña tras el escándalo por la intervención de ‘Ueno Bank’, agregó también al listado a Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones, de Ecuador. También menciona igualmente a Gran Grif y Viv Ansanm, de Haití, y a ‘Sendero Luminoso’, de Perú.

Puede leer: Acusan a migrante venezolano de planear un ataque contra Donald Trump cerca de la Casa Blanca

Además del Cartel del Golfo, fueron listadas organizaciones mexicanas como La Nueva Familia Michoacana, Carteles Unidos, Los Viagras y los Carteles del Noreste, de Juárez y Jalisco Nueva Generación.

En agosto de 2025, el Gobierno del entonces presidente Santiago Peña designó como terrorista al denominado Cartel de los Soles de Venezuela, y en octubre de ese año hizo lo propio con las bandas brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC).

Organizaciones de Medio Oriente

Y en abril de 2025 designó como organización terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y amplió esa denominación a la “totalidad” de las estructuras del grupo islamista palestino Hamás y del chií libanés Hizbulá.

Paraguay ya había reconocido en agosto de 2019 como organizaciones terroristas a las milicias armadas de Hizbulá y Hamás, así como a Al Qaeda y al Estado Islámico (ISIS), durante el Gobierno del entonces mandatario Mario Abdo Benítez.

Alliana, quien era el vicepresidente del país, asumió las riendas del Gobierno de Paraguay en medio de la crisis por el proceso de resolución de Ueno bank, una entidad a la que ha sido vinculado Peña y que recibió millonarios depósitos de entidades oficiales durante su gestión, entre ellas cinco cajas de jubilaciones.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13 .