Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia en medio de escándalos por presuntas infidelidades

Jensen Huang ha dejado su cargo como consejero delegado del gigante de los chips Nvidia tras los escándalos relacionados con varias infidelidades que incluían una relación con una presunta espía china y que han provocado un desplome de las acciones en los últimos días.



Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, asume el mando de manera temporal.



"La fortaleza de Nvidia siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años", ha indicado Kress, según un comunicado de la compañía.

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Nvidia buscar cerrar así la situación que arrinconaba a la compañía en los últimos días debido a la delicada tesitura en la que se encontraba Huang tras reconocer el pasado domingo que había mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria que supuestamente trabajaría para los servicios de inteligencia chinos.



Además, según revelaba ayer 'The New York Times', el CEO de Nvidia habría tenido también una aventura con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud.

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