Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., se muda a una base militar por amenazas de Irán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó su residencia en Washington D. C. y se trasladó a una base militar por motivos de seguridad, ante las presuntas amenazas de Irán contra funcionarios de la Administración de Donald Trump.

La información fue publicada inicialmente por The New York Times y posteriormente confirmada por una fuente oficial familiarizada con el asunto, en medio de las alertas de inteligencia sobre posibles planes de Teherán contra integrantes del Gobierno estadounidense.

De acuerdo con tres personas familiarizadas con el caso, citadas por The New York Times bajo condición de anonimato, las amenazas habrían entrado en una fase más avanzada. Sin embargo, las autoridades no han precisado la gravedad de los señalamientos contra Bessent ni han revelado detalles sobre un posible plan específico en su contra.

Una de las preocupaciones de seguridad surgió después de que The Wall Street Journal publicara una fotografía aérea de la mansión del secretario del Tesoro, ubicada en el barrio de Georgetown, en Washington. La imagen habría permitido identificar y geolocalizar la propiedad, que Bessent compró por 12,5 millones de dólares poco después de ser confirmado en el cargo.

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Una fuente oficial citada por medios internacionales explicó que la publicación incrementó las preocupaciones sobre la seguridad del funcionario.

“Las preocupaciones en materia de seguridad comenzaron a aumentar, lo que ahora ha obligado al ministro a trasladarse a una base militar por su seguridad”, afirmó la fuente.

La misma persona agregó: “Los medios de comunicación tienen la obligación de actuar de forma responsable ante las crecientes amenazas contra los cargos públicos”.

Otros funcionarios de Trump también se trasladaron a instalaciones militares

El cambio de residencia de Bessent se suma al de otros integrantes del Gobierno estadounidense que han abandonado sus viviendas para instalarse en bases militares o alojamientos protegidos.

Entre ellos están el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; Stephen Miller, jefe de gabinete de la Casa Blanca, y Pam Bondi, quien se desempeñó como fiscal general.

Las medidas de seguridad también se han extendido a las operaciones diplomáticas y militares de Estados Unidos. En octubre, Washington ordenó que el personal no esencial y los familiares de los funcionarios abandonaran la embajada en Arabia Saudita, luego del incremento de los ataques de los hutíes, grupo respaldado por Irán, contra ese país.

Además, el Ejército estadounidense retiró algunas aeronaves de dos bases ubicadas en Reino Unido durante las últimas semanas, en medio de las advertencias relacionadas con posibles acciones iraníes.

Las preocupaciones tienen antecedentes. En enero de 2020, Donald Trump ordenó un ataque con drones que acabó con la vida de Qassim Suleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Posteriormente, en 2024, fiscales federales acusaron a Farhad Shakeri, señalado como integrante de esa estructura, de participar en un supuesto plan para asesinar al entonces candidato presidencial Trump como represalia por la muerte de Suleimani.

El jefe de inteligencia estadounidense, Jay Clayton, también advirtió en octubre que Teherán había “aumentado sustancialmente” sus esfuerzos para atacar a ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio y otras regiones.

El papel de Bessent en la presión económica contra Irán

Las amenazas contra el secretario del Tesoro se conocen mientras este lidera la estrategia económica de Washington para limitar los recursos financieros de Irán. Desde agosto, Bessent encabeza una campaña de sanciones financieras y restricciones comerciales dirigida a aislar económicamente a Teherán y afectar sus fuentes de financiación.

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Uno de los objetivos de estas medidas es reducir los recursos de la Guardia Revolucionaria, estructura militar iraní que tiene influencia en diferentes sectores de la economía del país.

Tras conocerse el traslado del funcionario, el Departamento del Tesoro se pronunció sobre las amenazas. En un comunicado enviado a The New York Times, la entidad aseguró que Bessent «no se dejará intimidar por las amenazas del régimen iraní».

Un portavoz del organismo también sostuvo que el secretario continuará con las medidas económicas contra Teherán para provocar “el colapso de la economía” del país.

Por su parte, Marco Rubio se refirió a los efectos de la estrategia estadounidense durante una intervención en París. El secretario de Estado afirmó que la presión económica ha dejado a Irán «en ruinas», por lo que consideró innecesario que Trump ordene nuevos ataques a gran escala contra la República Islámica.

Las declaraciones se producen mientras Washington mantiene sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Oriente Medio y refuerza las medidas de seguridad para sus funcionarios ante las advertencias sobre posibles acciones iraníes.

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