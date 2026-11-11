¿Le aburre que el DJ de Spotify hable tanto? Ya puede callarlo y hasta cambiarle la voz

Desde el martes 10 de noviembre, los usuarios Premium de Spotify empezaron a recibir nueve voces nuevas para DJ, el locutor con inteligencia artificial de la plataforma, y una opción que muchos pedían: decidir si quieren que hable entre canciones o que solo suene la música. Dos de esas voces son en español y ya pueden escucharse en Colombia.

DJ llegó a Spotify en febrero de 2023. Funciona como una emisora hecha a la medida de cada usuario, que escoge las canciones según lo que esa persona escucha y, entre un bloque y otro, comenta lo que viene. En julio de 2024 la función empezó a hablar en español con Livi, la voz de Olivia Quiroz Roa, editora musical de Spotify en Ciudad de México, y llegó a Colombia, España y otros 16 países de América Latina.

Nico y Fabi, las nuevas voces en español

Las dos voces nuevas en español vienen de México. Según Spotify, Nico es auténtico, cercano y siempre presente para acompañar al oyente, mientras que Fabi es ingeniosa, amigable y siempre va un paso adelante.

Puede leer: Entre herencias, secretos y asesinatos se desarrolla el nuevo lío de Caracol

Las voces del DJ de Spotify en inglés

En inglés llegan siete voces con acentos de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Australia e India. Hay opciones para todos los gustos, desde Casey, con una energía relajada y una voz cálida, hasta Declan, el irlandés que la marca describe como directo, apasionado y un poco nerd de la música. Nell, con acento británico, tiene un estilo más pausado y un profundo conocimiento musical, y Sam, el australiano, prefiere no tomarse las cosas demasiado en serio.

La otra novedad es para quienes prefieren que la música hable sola. Ahora se pueden desactivar los comentarios de DJ, de modo que el locutor ya no hace introducciones ni cierres entre los bloques de canciones. Solo dice unas palabras breves cuando el usuario inicia DJ o presiona el botón de DJ para cambiar de ambiente.

Cómo cambiar la voz o silenciar los comentarios

Spotify explica que el cambio se hace desde la aplicación del celular:

1. Busque “DJ” en la aplicación de Spotify.

2. Toque el menú de los tres puntos y escoja la voz y si quiere o no los comentarios.

3. Dele play. Para cambiar el ambiente, toque el botón de DJ y pase a otro género, artista o estado de ánimo.

Las novedades están llegando de forma gradual a los usuarios Premium en los países donde DJ ya está disponible, así que es posible que todavía no aparezcan en todas las cuentas.

Con estos cambios, el locutor de Spotify deja de ser uno solo y se parece más a una emisora donde cada oyente escoge quién lo acompaña, o si prefiere escuchar la música sin interrupciones.