¿Por qué están criticando la serie Palacio que acaba de estrenar Netflix?

Si hay un tema sensible en Colombia es ese que atraviesa nuestros momentos más violentos. Uno de ellos es la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.

De ese tema se han hecho varias producciones audiovisuales, Noviembre fue una de ellas, que no estuvo excenta de críticas y hasta llegó a los estrado por cuenta de una tutela interpuesta por la familia Gaona. Tutela que ordenó modificaciones a la película, concretamente en “en defensa de la memoria y la dignidad” del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado por el grupo M-19 durante los hechos.

Ahora se acaba de estrenar Palacio, serie de Netflix, con libretos de Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres y una investigación que duró cerca de 7 años y aclarando que tiene contenidos de ficción.

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La actriz Luna Baxter, quien interpreta a la periodista Olga Behar en la serie, le contó a El Colombiano que esta era una visión desde el lado de las víctimas, y efectivamente la producción se centra en 11 personas –muchas de las que trabajaban en la cafetería– que salieron vivas del edificio durante la retoma pero fueron desaparecidas de forma forzada. “Pienso que es algo muy distinto a lo que se ha hecho eh en otras producciones históricas y hubo mucho rigor en la investigación. Desde mi punto de vista es un homenaje a las víctimas y al periodismo”, nos dijo.

Personalidades como Humberto de la Calle le dieron buenas críticas: “Terminé la serie Palacio. En lo televisivo, creo que está bien hecha, calidad alta, buena actuación y atrapa al espectador. En lo histórico, aunque advierte que es ficción basada en hechos reales, es rigurosa y respeta las diversas visiones y las zonas grises. En lo personal, es un demoledor regreso a un momento en el que la ferocidad y la barbarie nos llevaron a un abismo oscuro insondable”.

Voces en contra de la serie Palacio

La mayoría de las críticas van encaminadas a que la serie corre el riesgo de suavizar o romantizar la responsabilidad del grupo guerrillero M-19 en la toma del Palacio de Justicia, omitiendo o diluyendo actos calificados como crímenes de guerra, como el uso de rehenes como escudos humanos, como lo aseguró Andrés Barrios Bernal, concejal de Bogotá.

Su análisis dejó cientos de comentarios que aseguraban que era una serie con actores “de izquierda”, decía un usuario y otro respondía: “Hecha por guerrilleros para guerrilleros. No la vean y califiquen mal en Netflix”.

La Fundación Paz y Reconciliación escribió un artículo en el que no critica abiertamente a la serie, pero sí la “estupidez de la lucha armada” y concluye su escritor, Iván Gallo, que “si bien la serie de Netflix muestra la aterradora respuesta del ejército, no exime al Eme de la irresponsabilidad, de su complejo mesiánico que logró crearles un síndrome de imbatibilidad que definitivamente no funcionó y sacrificó a cientos de personas. Cuarenta y un años después tuvieron la oportunidad de pedir perdón, ya que un miembro de sus filas fue elegido presidente de la república de manera democrática. El silencio fue absoluto. Se perdió otra oportunidad histórica”.

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La dualidad va entre “quienes alaban su valor técnico y de memoria histórica, y quienes la critican severamente por el enfoque político de los hechos”, detalló El País, de España.

Para bien o para mal, la serie está generando discusión en internet. Y en Netflix lleva cuatro días –desde su estreno, el pasado 6 de noviembre– como la serie más vista en el país en dicha plataforma.