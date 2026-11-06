¿Nuevo amor? Laura Acuña fue vista con empresario en la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

La vida sentimental de Laura Acuña volvió a despertar curiosidad entre sus seguidores después de que apareciera acompañada de un empresario durante la boda de los cantantes Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. Una imagen de la celebración fue suficiente para que comenzaran las especulaciones sobre un posible romance.

El hombre que ha sido relacionado con la presentadora es Habib Barrios Muñoz, un empresario que se desempeña en la industria musical colombiana. Su aparición junto a Acuña en el evento llamó la atención de quienes siguen de cerca la vida de las figuras del entretenimiento nacional.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que exista una relación sentimental. Por ahora, lo que se conoce es que compartieron durante la celebración y que su cercanía despertó comentarios en redes sociales.

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¿Quién es Habib Barrios, el hombre que apareció junto a Laura Acuña?

Habib Barrios Muñoz está vinculado al negocio de la música y ocupa un cargo directivo en Elevate Records – Cigol Music Group, compañía relacionada con el desarrollo y representación de artistas de la escena urbana.

Entre los nombres asociados a este sello se encuentra Hamilton, cantante que ha ganado reconocimiento por su propuesta musical y su presencia dentro de los sonidos urbanos y afrocaribeños.

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Aunque Barrios ya tenía trayectoria en el sector musical, su nombre comenzó a circular con mayor fuerza entre el público del entretenimiento después de ser visto junto a Laura Acuña en la boda celebrada el pasado 29 de octubre.

La presencia de ambos en el mismo evento abrió interrogantes sobre la naturaleza de su vínculo. No obstante, hasta ahora no se han conocido declaraciones que permitan establecer si existe un noviazgo o si simplemente mantienen una amistad.

¿Qué se sabe de la vida sentimental de Laura Acuña?

La presentadora ha procurado mantener los asuntos personales lejos de la exposición mediática, especialmente después de su separación del empresario Rodrigo Kling, con quien compartió varios años de matrimonio.

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Antes de esa relación, Acuña estuvo casada con el también presentador Camilo Montoya. La unión terminó en 2006 y, posteriormente, la santandereana inició una nueva etapa sentimental con Kling, con quien contrajo matrimonio en Miami el 30 de mayo de 2010.

De esa relación nacieron sus dos hijos, Helena y Nicolás, en 2016 y 2018, respectivamente. Durante años, la pareja compartió algunos momentos de su vida familiar, aunque sin convertir su intimidad en el centro de sus apariciones públicas.

Ahora, la fotografía junto a Habib Barrios vuelve a poner su vida amorosa en el radar de los seguidores. Mientras no exista un pronunciamiento de los involucrados, las versiones sobre un posible nuevo amor siguen siendo especulaciones.

Con información de El Universal.

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