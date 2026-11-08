Ospina: El rey David, la miniserie que recorre su trayectoria

Aunque cientos de futbolistas colombianos le dijeron “adiós” a sus carreras, hasta ahora ninguno lo hizo como David Ospina. El arquero se despidió apenas unos minutos después de que más de 200 personas vieran el primer episodio de Ospina: El rey David, la miniserie documental que recorre sus casi dos décadas de carrera y que, paradójicamente, marca también el final de esta.

“Por más que uno se prepara para este momento, es difícil tomar la decisión. Sé que cuento con gente que me quiere y que siempre ha estado ahí, apoyándome. A todos ellos les digo: ‘Gracias’. Es la única palabra que tengo para todos ustedes, porque de todos aprendí y espero que, de mi parte, les haya quedado un mínimo porcentaje. Con eso me doy por ganador”, esas fueron las palabras que usó el deportista este en el auditorio del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM).

Pero antes de anunciar el final, durante 30 minutos, Ospina recordó sus inicios. Una mirada al niño que comenzó a jugar como portero por la lesión de un compañero y al adolescente que a los 17 años debutó con el Atlético Nacional es lo que da el primero de los cuatro episodios de la producción realizada por Diptongo y Treinta & Seis que se estrenó el pasado 5 de noviembre en Teleantioquia y que tendrá un nuevo capítulo cada jueves, hasta completar cuatro entregas.

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¿Cómo se hizo la miniserie?

Contrario a la despedida, a los seguidores del antioqueño la miniserie no les cayó de improvisto, como un baldado de agua fría. En junio, en una emisión especial del canal regional, se presentó un adelanto de esta historia creando la promesa de revelar momentos poco conocidos de la vida de David, que no se caracteriza por ser un hombre mediático, ni mucho menos de escándalos.

La producción es un proyecto largo. Harold Jiménez, uno de los directores de esta obra documental y CEO de Treinta & Seis, contó a que desde hace seis años comenzaron a trabajar en él.

“En ese momento empezaron las conversaciones y surgió la idea: ‘Ey, hagamos un documental de David’. Filmamos algunas cosas, pero después, David se fue a Arabia y el proyecto quedó en stand-by. En 2024, cuando regresó a Nacional, decidimos retomarlo y empezamos a filmar durante toda esa temporada”, explicó.

Es justo ahí donde inicia la serie. Ospina volvió al equipo en el que comenzó su carrera y donde, dos años más tarde, terminaría su recorrido en el futbol profesional, después de competir en algunas de las ligas más importantes del mundo, como las de Italia, Inglaterra, Francia y Arabia Saudita.

Y a la par que muestran la alegría de sus seguidores al ver cómo uno de los ídolos regresa a casa, también aparecen las críticas que enfrentó el arquero en los últimos años por su estado físico, debido a la lesión que sufrió en el codo en 2023, cuando jugaba para Al-Nassr.

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Ese episodio, según Jiménez, es uno de los momentos más íntimos que muestra la miniserie. Aunque muchos siguieron de cerca, hasta donde lo permitían las redes sociales, la recuperación de casi un año que atravesó el deportista, pocas personas llegaron a conocer realmente la dimensión de la lesión y lo que significó no solo para él, sino también para toda su familia.

Durante el estreno de la producción, Dulce María, su hija, subió al escenario para anunciar el retiro de su padre. Allí habló de lo difícil que fue verlo atravesar la recuperación, pero también de la admiración que despertaron en la familia los esfuerzos de David.

Además de mostrar su proceso de adaptación a un país y una cultura diferentes, la miniserie permite conocer otras facetas de su vida personal, como su relación con su esposa, Jessica Sterling.

Jiménez aseguró que uno de los mayores retos del proyecto fue seleccionar el material de seis años de grabaciones para condensar, en apenas dos horas —cada episodio dura 30 minutos—, dos décadas de la vida de Ospina en el arco.

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Más allá del talento, el director afirma que la decisión de hacer una miniserie sobre el arquero es debido al personaje inspirador en el que se convirtió. “Es ese caballero dentro y fuera de la cancha que creo que va a dejar un legado muy importante en nuestro país sobre lo que significa ser un profesional en todo el sentido de la palabra”, consideró Harold.

Sobre esa grandeza que va más allá de la destreza física y que distingue a las leyendas le preguntaron a Ospina minutos antes de revelar su decisión de abandonar las canchas. Frente a compañeros de juego como James Rodríguez, Matheus Uribe y Juan Fernando Quintero, y a grandes figuras que estuvieron antes que él, como René Higuita y Juan Pablo Ángel, David explicó que, aunque el talento es importante, también es el fútbol el que enseña lo necesario para convertirse en un ídolo.

“El fútbol no es solo patear una pelota. El fútbol es el deporte que te enseña muchísimas cosas, que aprendes a vivir después del error, la frustración, de la dificultad, que también trae mucha alegría”, dijo el arquero antes de que los demás conocieran cómo fue esa vida suya, llena de triunfos, pero también de derrotas, que hoy hacen parte de una historia que ya tiene punto final.



Tomado de El Colombiano

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